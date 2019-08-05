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張娜拉爆熱戀184男神金南佶！　「交往7年11月結婚」出面回應了

記者張筱涵／綜合報導

韓星張娜拉（장나라）5日遭爆和184cm男神演員金南佶（김남길）將在11月結婚，本身就是高人氣加上他們過去已經爆過戀愛消息的關係，很快就引起大眾關注，但最後竟然被發現只是無聊網友的惡作劇！

▲張娜拉和金南佶遭爆結婚。（圖／翻攝自張娜拉、金南佶IG）

▲張娜拉和金南佶遭爆結婚。（圖／翻攝自張娜拉、金南佶IG）

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南韓社群論壇5日深夜出現了一張猛一看是韓媒《DISPATCH》主網報導「獨家！演技派演員金南佶、童顏美女張娜拉相戀7年11月結婚」的截圖，這張圖片很快就在南韓各大論壇傳開，韓媒也因此大肆報導並且迅速求證經紀公司。

▲韓網深夜出現一則疑似《DISPATCH》報導張娜拉和金南佶結婚消息。（圖／翻攝自韓網）

▲韓網深夜出現一則疑似《DISPATCH》報導張娜拉和金南佶結婚消息。（圖／翻攝自韓網）

在雙方都還沒出面時，就有眼尖的網友發現，該截圖中金南佶和張娜拉的高清照並不是用《DISPATCH》的反而是另一間韓媒《NEWSEN》，這張照片很可能是假的。韓媒求證過後雙方的官方聲明也在第一時間發出。張娜拉方和金南佶方都表示「結婚消息是惡意散布的訊息，雙方根本沒見過面、連電話都沒有」，《DISPATCH》也在官網澄清：「金南佶和張娜拉結婚消息的DISPATCH報導截圖是合成的。」

▲《DISPATCH》澄清該圖不是他們報導的。（圖／翻攝自《DISPATCH》官網）

▲《DISPATCH》澄清該圖不是他們報導的。（圖／翻攝自《DISPATCH》官網）

張娜拉和金南佶的經紀公司鄭重聲明會找出最初上傳該圖的網友採取法律動作，南韓網友們得知真相後都感到相當詫異，「以前也有爆過烏龍戀愛消息不是嗎，造假的人到底是存什麼心」、「如果金南佶和張娜拉有正在交往的戀人，卻看到這種新聞心情該有多差啊」。

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