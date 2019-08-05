袁艾菲曬《我們不能是朋友》漏網照！　「霸氣坐姿」網直呼：太居家啦

記者謝艾婷／綜合報導

藝人袁艾菲在《我們不能是朋友》飾演韓可菲，飾演只愛享樂的肉食女，在劇中表現相當亮眼，經典台詞「買可樂」也意外引爆網友討論。4日她驚喜公開下戲後的漏網照，讓粉絲看了直喊「真的超居家」。

▲袁艾菲埋頭苦讀劇本。（圖／翻攝自袁艾菲IG）



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袁艾菲演活韓可菲的角色，下戲之後的樣子也跟在劇中一樣自然，畫面中，見她跟閨蜜郭雪芙還有導演拿著劇本埋頭對戲，被側拍認真做功課的模樣，豪邁的姿勢卻意外成為網友關注焦點，她也笑稱這是她們等待時間最常做的事，照片一發，立馬引來粉絲留言「腳翹的真豪邁」、「這麼認真難怪作品這麼優質」，居家系列照也讓粉絲感覺十分親近。

▲袁艾菲與郭雪芙對戲穿搭也超居家。（圖／翻攝自袁艾菲IG）



袁艾菲常在個人社群網站上分享《我們不能是朋友》的漏網照，與閨蜜郭雪芙私下有愛互動，甚至讓她們有了「菲惟CP」的稱號。在劇中，韓可菲（袁艾菲 飾）經常為了周惟惟（郭雪芙 飾）挺身而出，甚至替她擋過高子媛（夏若妍 飾）的巴掌，十分義氣，讓劇迷看了之後高喊「在一起吧」、「是要逼我站CP嗎？」，有趣互動笑翻網友。

▲袁艾菲與郭雪芙有愛互動有了「菲惟CP」的稱號。（圖／翻攝自袁艾菲IG）