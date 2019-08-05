記者張筱涵／綜合報導

韓團Wonder Girls出身女偶像譽恩（HA:TFELT）現為SOLO創作歌手，1日發行最新單曲《Happy Now》，節目上大方公開這首歌的靈感就是來自突然斷連的前男友，而她也在個人社群平台上傳前男友得知後傳來的簡訊，此舉被大批南韓網友罵翻。

▲譽恩現以藝名HA:TFELT於音樂圈活動。（圖／翻攝自譽恩Instagram）

譽恩1日發行最新單曲《Happy Now》，過去上節目時就曾透露這首歌是因為前任男友突然搞失蹤而分手，歌詞寫的就是男友裝死不回應斷聯導致不歡而散，希望對方過得不幸福的內容。她4日透過Instagram上傳一段訊息：「在這裡公開成為《Happy Now》靈感的簡訊，呵呵呵，雖然一定會過得幸福，但希望你能更幸福且過著種什麼因得什麼果的日子。」

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照片中可以看見譽恩前男友說對於搞失蹤這件事情真的很抱歉：「雖然不知道妳會不會相信，但我當時真的很擔心妳，但又不知道該從哪裡說起才好，我知道這藉口很瞎但真的是這樣，看著妳傳來的訊息還想過『還不如罵髒話吧』，在妳面前一副好像很善良的樣子，卻做了比其他男人更過分的事情，這讓我更感到抱歉。」

▲譽恩公開前男友簡訊。（圖／翻攝自譽恩Instagram）

雖然最後結局不美好，但前男友說交往期間全都是真心付出，沒有一次是虛假對待，並且再次致上最深的歉意。此舉也引起了南韓網友熱議，部分的人認為有實際經歷的人聽歌的確會很爽，但沒必要連前男友簡訊也跟著公開，「這有什麼好公開的，那把著作權收益也分點給前男友吧」、「根本就只是吸引別人注意」。

另外，網友也指出譽恩畢竟曾和2AM成員珍雲交往過，這樣的行為多少會造成對方負面影響。另一部分網友則認為她這樣坦蕩蕩的個性非常棒，光看前男友簡訊也能明白會有多生氣。不過可能因為在網路上掀起一陣熱烈討論，譽恩也已經把該貼文刪除了。

▲▼網友反應。（圖／翻攝自THEQOO、NAVER）

▼譽恩（HA:TFELT）《Happy Now》。（影片／取自Stone Music Entertainment YouTube，如遭刪除請見諒）