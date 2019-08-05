全世界只有3%女生有！　《金家》高宇蓁裸秀「限量版」網：不敢相信

記者潘慧中／綜合報導

高宇蓁之前在《金家好媳婦》飾演「正宮」金欣蓉，細膩詮釋遭老公、閨蜜背叛的演技，觸動不少女網友，如今暫別八點檔的她仍不時會在臉書分享生活，她4日驅車前往金山的海邊玩沙，換上背心式泳裝展現好身材，不少網友看了都驚呼：「不敢相信已經40歲了！」

▲▼高宇蓁難得曬泳裝照。（圖／翻攝自Facebook／高宇蓁 Jean Kao）



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照片中，只見高宇蓁身穿素黑背心式泳衣，相當映襯健康的小麥色肌膚，透視布料剛好能清楚看到她的豐滿北半球、深邃事業線，纖細腰身絲毫沒有贅肉，搭配三角泳褲，自信秀出穠纖合度的雙腿線條。

▲高宇蓁身材維持得很好。（圖／翻攝自Facebook／高宇蓁 Jean Kao）



「天氣好好、心情好好，訓練強健的體魄才能應付更多的挑戰，太陽很大不怕曬，今天穿保守一點！」高宇蓁話一說完，網友看到她的背影時又狂噴鼻血了，渾圓臀型和性感的微笑線，展現出她苦練已久的健身成果。

▲▼網友反應。（圖／翻攝自Facebook／高宇蓁 Jean Kao）



不只這樣，仔細看不難發現高宇蓁有腰窩，據了解，它和酒窩一樣是屬於人缺陷的一部分，但它特別罕見，又被稱為身體的「性感之眼」，全世界平均只有3%的女性有腰窩，而這種先天缺陷大多受遺傳影響，無論男女都可能擁有。

▲高宇蓁有性感腰窩。（圖／翻攝自Facebook／高宇蓁 Jean Kao）



事實上，高宇蓁踏入演藝圈前是一名竹科工程師，只是為了夢想，她最後選擇踏上表演的道路，「資優生」的基因讓她跨界當演員也能靠著過目不忘的實力，完美消化10頁的台詞，精湛演技獲得不少前輩的賞識。