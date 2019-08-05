HowHow「畢業12年裸考大學指考」　一查榜看到英文傻眼崩潰：沒膽再嗆阿滴

記者李玟儀／綜合報導

知名YouTuber HowHow在4日公開了秘密進行2個多月的計畫，原來他早在5月21日就決定參加108學年度大學指考，趕在報名截止日前上網報名成功，只是在成為考生後，他開始籌備婚禮，加上手邊的工作，根本無暇準備考試，最後在7月1日「裸考上陣」。

▲HowHow裸考大學指考。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

HowHow在師大附中畢業後考上政大經濟系，後又赴美攻讀碩士學成回台。這次再度參加指考，距離上次考試已經12年，雖然沒有升學的壓力，但他因為事前零準備不免還是很緊張。

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6月28日收到准考證、7月1日踏進萬芳高中考場，HowHow怕打擾到其他考生考試時還特別低調變裝，進考場前更許願每科都能至少有30分，才不會太丟臉，只是慘的是，他不僅考前忙得沒時間準備考試，還在考試期間感冒，就連每節考試的空檔都在趕著剪片給廠商，蠟燭多頭燒，要多慘有多慘！

▲▼HowHow指考英文成績比預期差，大受打擊。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

雖然順利完成3天考試，但幾乎每科考試出來HowHow都一臉受打擊的模樣，7月18日線上成績查詢開放，HowHow剛登入准考證號碼就嚇到張大嘴：「我英文也太爛了吧！」對於一個留洋的碩士生來說，他不敢相信自己的分數，非選擇題的中翻英8分僅得2.75分，佔分20分的英文作文更是只拿7.5分，他崩潰大喊：「考這什麼數字，很丟臉耶！」

▲▼HowHow裸考大學指考。（圖／翻攝自YouTube／HowFun）

至於其他科目，HowHow在考試期間認為考題相對簡單的數乙，最後拿到68.80分，和12年前考試只錯一題多選題，獲得93.6分的高分相比，顯得微不足道，不過相隔12年又是毫無準備、沒背公式，完全以真實力應考，這個成績應該算是還不錯了！只是究竟HowHow最在意的英文到底考了多少，到影片結束他還是沒有鬆口，網友一面倒敲碗，期待他快點公布成績。