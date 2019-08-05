燦烈台上狂跳「拉鍊沒關」5萬人都看到　伯賢「一個低頭」咬耳朵神救援

記者蕭采薇／綜合報導

南韓娛樂公司龍頭「SM娛樂」招牌的家族演唱會「SMTOWN」，8月3日起在東京巨蛋一連舉辦三場。4日晚間第二場演出上，EXO成員燦烈在謝幕時開心地蹦蹦跳跳，並熱情向觀眾席揮手，卻沒發現自己牛仔褲的拉鍊早就「門戶大開」。

▲燦烈褲子拉鍊沒關，東京巨蛋5萬人都看到了。（圖／翻攝自推特）

4日東京巨蛋的「SMTOWN」第二晚演出上，眾歌手現身繞場謝幕，燦烈也開心地向台下揮手。然而他卻渾然不覺牛仔褲的拉鍊，已經不知道什麼時候打開了。他見到隊友伯賢時，還搞笑地向對方鞠躬握手。

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▲燦烈褲子拉鍊沒關，伯賢趕緊提醒他。



伯賢一邊配合燦烈，一邊靠近對方咬耳朵低語，提醒他「拉鍊沒關」。燦烈聽到後，才一臉驚慌地把牛仔褲拉鍊拉起來。這段畫面全被粉絲拍下，並在推特瘋傳成為話題。由於燦烈在前一場演出時，也發生被噴彩帶的聲音嚇到跌倒的意外，讓粉絲笑說：「還好有伯賢！」、「燦烈真的承包了這次SMTOWN所有笑點。」

▲燦烈被粉絲稱「承包了這次SMTOWN所有笑點」。（圖／翻攝自燦烈IG）