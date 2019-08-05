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Wanna One毒誓「2天後」見真章！賴冠霖爆失約人將引退

記者吳孟庭／綜合報導

南韓限定團體Wanna One是由選秀節目《Produce 101》選出，2018年底合約正式解除，成員今年也開始各自活動，不過成員賴冠霖5個月前的一席話，最近又浮上水面，原來他曾表示成員們約好要在8月7日這天聚首，如果沒來還發下毒誓「就得引退」，離約定只剩2天，讓粉絲都十分期待！

▲Wanna One毒誓「2天後」見真章！（圖／翻攝自Wanna One臉書）

▲Wanna One毒誓「2天後」見真章！（圖／翻攝自Wanna One臉書）

賴冠霖在今年3月14日播出的韓綜《Happy Together》中擔任特別主持人，當時Wanna One才剛結束最後的告別演唱會，他表示哥哥們不在，不免覺得很孤單，也很不安，甚至一個人還不敢聽Wanna One的歌曲，因為會特別感傷。

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這時主持人劉在錫提問：「聽說你們之前有一個特別的約定？」賴冠霖回答，「因為我們是2017年8月7日出道的，所以說好每年的8月7日要排開行程，一定要見面，如果違反約定，那天就馬上在演藝圈引退！」讓主持人聽了全部超驚訝，劉在錫也說，「有必要做到這樣？」

▲賴冠霖爆失約人將引退。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

▲賴冠霖爆失約人將引退。（圖／翻攝自YouTube／KBSEntertain）

另外賴冠霖說他們還有另外一個約定，就是聚餐的飯錢要由賺最多的人負擔。隨著7日越來越接近，粉絲特別期待11人能合體，尤其Wanna One朴志訓前幾天在Instagram直播才說，「我真的很想聚聚，全部的成員都想見面，我們是一體的。」不過因為裡面年紀最長的尹智聖正在服兵役，也讓粉絲擔心是否無法等到全員到齊！

▼賴冠霖先前的發言，最近又浮上檯面。（影片來源：YouTube KBSEntertain）

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