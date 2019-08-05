「長大後才知道，哆啦A夢是一輩子的夥伴」　電影版逼哭「成為大人的孩子」

記者蕭采薇／綜合報導

《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》，打破《電影 哆啦A夢》2D電影系列全台票房紀錄，上映不到一週全台票房已突破1100萬。製作團隊更透露，這部電影是以給「獻給所有成為大人的孩子們」為主題創作文案，這些年我們長大了，「哆啦A夢」也和我們一起長大了。

▲《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》上映不到一週，全台票房突破1100萬。（圖／車庫娛樂提供）

《電影哆啦A夢：大雄的月球探測記》首週末票房突破700萬，已打破《電影哆啦A夢》2D電影系列影史在台的開票紀錄。完整動人的故事內容，和細膩的畫風都引起觀眾熱烈討論，紛紛表示「這部很好看，一點都不冷場，有許多向《星際大戰》致敬的元素」、「畫面有夠美，和過去對哆啦Ａ夢的印象不太一樣！」「出社會後看這部電影，真的覺得哆啦A夢是一輩子的好夥伴！」

請繼續往下閱讀...

▲《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》上映不到一週，全台票房突破1100萬。（圖／車庫娛樂提供）

《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》上映前日本官方釋出的六張「月亮視覺」文青風宣傳海報，也在社群網路中造成話題。海報以劇中重點場面為主，這組圖片原先是工作人員之間所使用的分鏡圖，之後再個別加上令人印象深刻的文句，像是「知道回家的路，所以不論多麼昏暗也不害怕」、「回憶就是若不想起就會消失的事物」等，引起網友熱烈分享而造成話題，也被視為這次成效最大的宣傳方式。

▲《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》宣傳海報引爆熱烈討論。（圖／車庫娛樂提供）

負責創作視覺海報的藝術總監藤田誠、知名文案創作者尾形真理子、插畫家吉寶惠，他們也分享這次的創作過程，表示：「《哆啦A夢》是深受大人小孩喜愛的作品，小時候或許很喜歡，但隨著時間成長不知不覺就遠離了《哆啦A夢》。希望能讓大家想起喜歡《哆啦A夢》時的心情，令人想到電影院欣賞這部作品，藤田誠總監以此為目標進行創作。」

▲《電影 哆啦A夢：大雄的月球探測記》宣傳海報引爆熱烈討論。（圖／車庫娛樂提供）

六種視覺圖都嚴選出劇中最動人的場景進行製作。這組海報釋出後，許多網友紛紛表示「看似簡單卻走入人心」、「令人更期待電影了」等熱烈反應。現在的動畫不只以孩子們為目標，也成長為受大人喜愛的事物。另外，過去的觀眾現在也成為大人，融合這世代交替的過程，動畫的宣傳方式似乎也變得更有彈性。