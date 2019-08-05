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蒂芬妮紅回美國圓夢！　新巡迴唱回「故鄉洛杉磯」

記者蕭采薇／綜合報導

少女時代成員蒂芬妮（Tiffany Young）在結束與SM合約後，積極往歐美市場發展。日前她推出單曲《Magnetic Moon》，並於3日在首爾舉行的《Open Hearts Eve》演唱會上首次現場演唱這首新曲。而即將展開的北美巡迴演出，也將唱至蒂芬妮的故鄉洛杉磯。

▲▼蒂芬妮（Tiffany Young）推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

▲蒂芬妮推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

蒂芬妮將展開她《Magnetic Moon》北美巡迴演出，繼今年稍早最近一場巡迴表演後，蒂芬妮10月25日將再次在舊金山登台表演，接下來也會前往北美更多城市，在更大的場館與歌迷們同歡。而在北美巡迴演出中，最後一場將回到她的家鄉加州，11月21日在洛杉磯好萊塢大道的Fonda Theatre畫下終曲。

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▲▼蒂芬妮（Tiffany Young）推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

▲蒂芬妮推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

蒂芬妮也是《Magnetic Moon》的共同作詞者，她描述這首歌是為「在夜晚月光下閃耀的每個人所寫的一首歌」。蒂芬妮也透露：「在創作歌詞和錄製歌曲時，某些靈思泉湧的最佳時刻，往往就是在最後關頭仰頭遙望明月，它彷彿可以把我內在某種特別的創作能量引導出來，而我也想在這張音樂錄影帶中展現出來。」

▲▼蒂芬妮（Tiffany Young）推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

▲蒂芬妮從月亮得到靈感。（圖／環球提供）

蒂芬妮今年的演藝事業持續大有斬獲，除了在北美的小型演唱會巡迴演出門票全數銷售一空，她也成為第一位在iHeartRadio音樂獎獲獎的南韓女歌手。先前發表的《Runaway》韓語混音版，更邀請到最近火紅的的亞裔美籍女鋼琴家Chloe Flower跨刀編曲，以及傳奇音樂巨星「娃娃臉」Kenneth “Babyface” Edmunds獻聲，在美國樂壇掀起一陣風潮。

▲▼蒂芬妮（Tiffany Young）推出新單曲 《MAGNETIC MOON》。（圖／環球提供）

▲蒂芬妮從月亮得到靈感。（圖／環球提供）

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