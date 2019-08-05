雷／參加前男友婚禮喝ㄎㄧㄤ！　她狂提大學「一夜七次」…新娘臉歪狠瞪老公

記者李欣容／台北報導

謝盈萱在電視劇《俗女養成記》中飾演40歲未婚的陳嘉玲，參加了前男友婚禮，對自己的人生有很大啟發，第一集中，她收到前男友喜帖，抱著想看看他老婆長怎樣的心情參加，沒想到不但超正，還是暢銷作家，酒後發狂，直講大學時和前男友「一夜七次」，瘋癲的狀態讓觀眾看到不一樣的謝盈萱，首播就好評不斷。

▲謝盈萱劇中飾演「陳嘉玲」。（圖／翻攝自catchplay）

謝盈萱在前男友婚禮上喝掛，最後送客時竟大講以前回憶，「他超不愛洗澡，但是體力超好，一個晚上次！妳會很幸福。」還握著新娘的手說想和她當好朋友，只見新娘早已雙手握拳，惡狠狠瞪著一旁老公。

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▲范瑞君、于子育掀起精彩「姑嫂戰爭」 。（圖／翻攝自catchplay）

謝盈萱的好演技自然不在話下，劇中飾演她小時候的吳以涵演技也受到討論，范瑞君、于子育掀起的「姑嫂戰爭」也很寫實，讓網友看了直說，「好寫實哦天啊，媳婦、女兒之間微妙的角力」、「這種回娘家指手畫腳的菇（姑）類好惱人啊」、「大姑就是故意挑弟妹毛病啊」。

▲謝盈萱主演《俗女養成記》。（圖／翻攝自華視）

《俗女養成記》改編自江鵝著作的同名散文作品，故事的主角陳嘉玲是一個6年級女孩，39歲的她沒房、沒車，也沒有老公沒小孩，北漂20年到頭來竟然是一場空，陳嘉玲過去一直追求「淑女」的夢想，卻在跨入40歲大關的時候，開始認清，其實自己是個「俗女」。

該劇由嚴藝文、陳長綸共同執導，謝盈萱、溫昇豪、藍葦華、陳竹昇、于子育、吳慷仁、楊麗音、夏靖庭、曾珮瑜、謝瓊煖、王琄、陳家逵、宋緯恩、范瑞君、吳以涵聯合主演，以及徐譽庭、葉天倫、廖怡裬、徐麗雯、張詩盈、王鏡冠客串演出。