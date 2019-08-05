50歲金鋼狼Man炸！　「大胸肌+平坦狗公腰」猛泡15度海水

記者阮巧雯／綜合報導

「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman）擁有精壯身材，Man味爆表，戲路不設限的他成功跨界動作片和歌舞劇，2019年5月更是前往英國舉行首次巡迴演唱會《The Man, The Music》。他近日被拍到在澳州Bondi海灘度假，已經50歲的他，身材保養得宜、肌肉結實。

▲休傑克曼不但外表帥氣迷人，更是位專情好丈夫，和大自己13歲妻子黛博拉李佛尼斯結婚23年，感情依舊如膠似漆。（圖／翻攝自IG／休傑克曼）

照片中，休傑克曼只穿著一件海灘褲，大秀結實胸肌和平坦狗公腰，性感手臂線條在陽光下顯得格外壯碩，而濃密胸毛更是Man味爆棚，讓不少粉絲看了紛紛留言大讚：「男神」、「我的動力」、「50歲還可以這樣。」

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▲休傑克曼在澳洲Bondi海灘度假被拍，50歲的他身材依舊保持得宜。（圖／達志影像）

據外媒《MailOnline》報導，休傑克曼在洛杉磯的巡演票熱銷罄空，臉上一直掛著的笑容可以感覺到這份喜悅，而當天水溫只有15度，他依然下水游泳，身體非常勇猛。休傑克曼雖身材不如還在飾演金鋼狼時期擁有一身威猛大肌肉，但50歲依舊能保持如此緊實身材，就有女網友Tag男友說道：「希望你50歲也可以像這樣。」

▲休傑克曼雖沒有飾演金鋼狼時擁有過人肌肉，但已50歲的他身材依舊緊實精壯。（圖／達志影像、《金鋼狼》劇照）

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