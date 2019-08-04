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兒女指窗戶喊「媽媽有鬼」：骷顱頭飄來飄去！　楊皓如：他們隔3年講同樣話

記者林彥君／綜合報導

李佩甄和王彩樺主持《風水有關係》和命理師詹惟中到辣媽楊皓如基看風水，楊皓如和老公寓有1子1女，她指著家中的兒童房說，在兒子1歲多時曾告訴她：「媽媽有鬼。」從那時兒子就跟夫妻一起睡，隔3年女兒出生，讓女兒睡原本空出的房間，沒想到女兒1歲多時竟突然告訴她：「媽媽有鬼。」

▲▼ 楊皓如 。（圖／翻攝自風水有關係）

▲楊皓如說兒子看到鬼 。（圖／翻攝自風水有關係）

楊皓如說在兒子告訴她有鬼時還半信半疑，「我問他在哪裡？他說在窗戶外面，有骷顱頭飄來飄去，我要他不要亂講，後來睡一睡來跟我們擠。」女兒出生後，楊皓如讓女兒睡兒童房，但女兒常常哭鬧、翻來翻去睡不好，女兒在1歲多時會說話，手指著和哥哥當初一樣的地方，「她說媽媽有鬼，她跟哥哥相隔3年說出一樣的話，還指著同樣的位置，我跟我當下老公不講話。」

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▲▼ 楊皓如 。（圖／翻攝自風水有關係）

▲楊皓如說兒女都跟他反應有鬼 。（圖／翻攝自風水有關係）

後來因為4人睡一間房間太擠，楊皓如會和老公輪流睡在兒童房，不過都沒有查覺異樣。詹惟中到房間內拉開窗簾看了一下，認為房間採光好、沒有潮濕，也沒有屍體的屍臭味，所以判定沒有好兄弟，只是因為床的位置放錯邊，容易導致心神不寧，只要改一下買放位置或是改為書房就好。

▲▼ 楊皓如 。（圖／翻攝自風水有關係）

▲ 楊皓如女兒睡兒童房常哭鬧 。（圖／翻攝自風水有關係）
 

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