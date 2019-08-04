謝和弦混血妻犯夢遊症…T恤拿去塗鴉！　成品震撼網友：這可以賣了

記者陳芊秀／綜合報導

台荷混血兒Keanna與謝和弦（阿扣、R-chord）結婚3年，除了分享夫妻情事，更不時會和粉絲交流生活趣事。她4日透露夢遊症犯了，醒來才發現用蠟筆在衣服上畫畫！

▲Keanna和老公謝和弦感情甜蜜，最近分享夢遊事蹟網友迴響熱烈。（圖／翻攝自臉書／Keanna）

Keanna醒來發現T恤多了塗鴉，問老公謝和弦「我夢遊拿蠟筆在畫衣服，你知道嗎？」結果老公知道卻不阻止，理由是「我在吃東西，看妳很投入就不打擾了。」她自拍T恤正面，黃色花朵搭配黃綠色莖葉，其中幾朵黃花還有黑眼表情塗鴉，配圖Hashtag吐槽老公「重點應該是因為在吃東西吧」，而且原來塗鴉用的是水蠟筆，「原本就是買來以防我夢遊亂畫牆壁的」，沒想到牆壁逃過一劫，自嘲反而是T恤先遭殃了。



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▲Keanna夢遊把T恤拿來塗鴉，結果成品讓網友眼睛一亮。（圖／翻攝自IG／Keanna）

網友見到Keanna塗鴉T恤眼睛一亮，輪番稱讚T恤上的圖案相當漂亮，「好可愛的圖，少女是否有出售夢遊T恤」、「夢遊還可以畫的這麼有模有樣，天賦太好了」、「重點是還畫很好欸，可以賣了」、「為什麼夢遊畫出來的畫都可以這麼可愛！」其中也有人好奇「kt是閉著眼畫的嗎」，釣出本尊回應：「依照目擊者謝姓少年的說法是，我通常都是半張開的。」還有人敲碗影片，「真應該幫妳錄下來的」、「夢遊可以畫這樣很強！」

▲網友好奇夢遊者怎麼畫畫？Keanna回答：「依照目擊者謝姓少年的說法是，我通常都是半張開的。」（圖／翻攝自IG／Keanna）

▲Keanna早有防備準備水蠟筆，網友看到T恤塗鴉反而要求「不要洗掉啦！」（圖／翻攝自IG／Keanna）