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《街舞2》總冠軍出爐！　炸舞一半裸上身...羅志祥看傻

記者翁子涵／綜合報導

大陸綜藝節目《這就是街舞2》今晚播出最後一集，由易烊千璽「易燃裝置」戰隊的Franklin，和羅志祥「修樓梯」戰隊的葉音，進入冠軍最終戰，經過既考驗體力和舞技的4局比賽後，第二季總冠軍最終由葉音抱走。

▲▼羅志祥，《這就是街舞》。（圖／ETtoday）

▲葉音當眾換衣，讓隊長羅志祥看傻。（圖／ETtoday）

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冠軍最終戰共有四局，前兩局Battle都由葉音拿下高票勝出，第三局Franklin則展開反擊拿下一勝，尬舞尬的筋疲力盡的2人，全身都炸出汗，身為隊長的羅志祥問葉音要不要換件衣服？沒想到下秒葉音就當眾裸上身換衣，好身材讓羅志祥當場看傻。

▲羅志祥，這就是街舞。（圖／ETtoday）

▲羅志祥和冠軍葉音相擁。（圖／ETtoday）

最後一局的Battle，雙方更是使出全力互炸，地板動作、Locking、炫風踢、哈林舞等炫技都搬上舞台，最終還是由葉音拿下第三勝，獲得冠軍，讓隊長羅志祥嗨翻，立馬和助跳舞者衝上前把他拋在空中慶祝。

▲ 羅志祥「修樓梯」戰隊的葉音，拿下《街舞2》冠軍。（圖／ETtoday）

▲ 羅志祥「修樓梯」戰隊的葉音，拿下《街舞2》冠軍。（圖／ETtoday）

葉音開心表示：「 謝謝觀眾朋友，謝謝每一位舞者對《這就是街舞》的付出」，羅志祥也感慨說：「大家以為葉音身高可能小小隻的，但是他志氣很高，他的能力很強，創造力也很強，我一直在說過過過，真的過了，這次修樓梯真的過了！」最後更展現《這就是街舞》的精神表示：「這冠軍是屬於大家的。」
 

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羅志祥, 這就是街舞2

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