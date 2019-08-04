《街舞2》同戰隊員互搶冠軍門票！　結局讓羅志祥眼眶全濕了

記者翁子涵／綜合報導

大陸綜藝節目《這就是街舞2》今晚播出最後一集，前進四強的參賽者進入冠軍最終戰，進行兩兩對決抽籤時，沒想到同是所屬易烊千璽「易燃裝置」戰隊的Franklin和AC，要相互廝殺搶進決賽，讓2人都落下男兒淚，隊長易烊千璽更是忍不住哽咽。

▲羅志祥忍不住仰頭忍淚。（圖／ETtoday）

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▲易烊千璽的隊員要互相廝殺搶冠軍賽門票。（圖／ETtoday）



Franklin和AC不僅住同一間宿舍，還同一戰隊，如今卻要相愛相殺，爭搶冠軍戰的門票，讓隊長易烊千璽也哽咽說：「十四個人，十個都是易燃裝置，反正我現在是放輕鬆，你們就好好玩，不要想特別競爭的battle，就放鬆心情去玩沒關係」。

▲同是所屬易烊千璽「易燃裝置」戰隊的Franklin和AC相擁。（圖／ETtoday）



只見Franklin和AC的battle，沒有激烈的火藥味，反而是充滿愛，連羅志祥都大讚2人的battle「很有愛」，最後看見Franklin和AC相擁時，羅志祥更是熱淚盈眶，緊急仰頭不讓淚水落下，氣氛動人。

▲吳建豪表示自己也快哭了。（圖／ETtoday）



吳建豪也直喊：「我剛也差點哭出來了，真的很感動，經歷這幾個月都很團結，突然要在舞台開槓的感覺，但他們剛也說了對對方的尊重就是要全力以赴，所以這就是街舞啊！」最終由Franklin和葉音搶進決賽。