凱莉月花2000元高雄租屋「每天被鬼壓床」　沒對外窗＋怪格局：住到怕！

記者林彥君／綜合報導



凱莉上東風《單身行不行》，談到自己夢想在台北擁有一間套房，買了很多理財書研究，凱莉回憶以前在高雄唸書時想省錢，找了便宜的租屋處，每個月僅2000租金，卻常常被鬼壓床，凱莉說：「沒有對外窗，還有奇怪的地下格局，第一天睡覺得很興奮，第二、第三天開始每天被鬼壓床。」

▲凱莉曾租屋被鬼壓床。（圖／翻攝自單身行不行）

凱莉說因為有人告訴她可能是因為平時太疲累，但其實精神很好，「我要上課前都會被壓。」但凱莉當時只想省錢，認為沒有什麼好怕就繼續住，當時只覺得窮比鬼還可怕。等她到台北工作後，因為害怕再遇到鬼壓床，在找屋時會特別注意有沒有窗戶。

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▲凱莉曾省錢吃饅頭度日。（圖／翻攝自單身行不行）

凱莉回想在高中畢業要到高雄讀書前，為了買機車代步，她在暑假2個月打2份工，早上10點到晚上9點到服飾店工作，晚上10後到酒吧打工到早上才回家，當時每天平均只睡1、2小時，最後如願買到機車。

凱莉現在每個月收入3、4萬元，每月結餘約4500元，她想過要買房，但目前存款不足頭期款的一半，為存錢省吃儉用靠吃一天吃一個饅頭度日，後來決定把錢來去出國及時行樂，「每次出國都讓我放棄一點，我到底要把錢拿去出國？還是買房？」一旁專家則建議凱莉，可以透過拍影片接業配開源，也能因影片和粉絲更貼近。

▲▼凱莉省錢想買房 。（圖／翻攝自Facebook／凱莉KaiLi）



