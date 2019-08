基努李維「殺神」形象掰了！　爽露油肚+激凸一點…網：我的李維崩壞了

記者阮巧雯/綜合報導

好萊塢「最暖男星」基努李維(Keanu Reeves)從《駭客任務》系列電影一直到《捍衛任務》,帥氣「殺神」形象深植人心,但他出道作品是1989年校園喜劇電影《阿比阿弟的冒險》(Bill & Ted's Excellent Adventure),扮演搞笑傻呆高中生。時隔30年,他將再次重現經典,而突破大膽新造型曝光,不少網友直呼:「這突破不是普通的大!」

▲基努李維「殺神」形象深植粉絲的心。(圖/美聯社)

照片中,貼身白衣男子梳著前衛龐克頭,臉上從耳朵一路長到下巴的濃密烏黑落腮鬍,隨興將上衣捲起,露出大肚腩,胸前更是激凸一點,他正是基努李維!其實,他這一身放膽突破造型,是為了將在2020年8月21日上映新電影《阿比阿弟的冒險3》(Bill & Ted Face the Music),照片一曝光,粉絲紛紛笑說:「我的李維崩壞了……。」

▲基努李維新電影《阿比阿弟的冒險3》尺度大突破新造型,不少網友看傻眼。(圖/達志影像)

《阿比阿弟的冒險》是部美國80、90年代經典校園喜劇片,當時的基努李維與另一位戲中主角搭擋艾力克斯溫特(Alex Winter)都才25歲,而基努李維當時飾演的是一位留著西瓜頭的呆萌高中傻小子,與大家心中的「殺神」形象差好多!經過30年,兩位主角再次攜手回歸大銀幕,讓不少影迷期待不已!

▲基努李維和艾力克斯溫特將再現經典作品,強勢回歸大銀幕。(圖/翻攝自

