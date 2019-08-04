基努李維「殺神」形象掰了！　爽露油肚+激凸一點…網：我的李維崩壞了

記者阮巧雯／綜合報導

好萊塢「最暖男星」基努李維（Keanu Reeves）從《駭客任務》系列電影一直到《捍衛任務》，帥氣「殺神」形象深植人心，但他出道作品是1989年校園喜劇電影《阿比阿弟的冒險》（Bill & Ted's Excellent Adventure），扮演搞笑傻呆高中生。時隔30年，他將再次重現經典，而突破大膽新造型曝光，不少網友直呼：「這突破不是普通的大！」

▲基努李維「殺神」形象深植粉絲的心。（圖／美聯社）

照片中，貼身白衣男子梳著前衛龐克頭，臉上從耳朵一路長到下巴的濃密烏黑落腮鬍，隨興將上衣捲起，露出大肚腩，胸前更是激凸一點，他正是基努李維！其實，他這一身放膽突破造型，是為了將在2020年8月21日上映新電影《阿比阿弟的冒險3》（Bill & Ted Face the Music），照片一曝光，粉絲紛紛笑說：「我的李維崩壞了……。」

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▲基努李維新電影《阿比阿弟的冒險3》尺度大突破新造型，不少網友看傻眼。（圖／達志影像）

《阿比阿弟的冒險》是部美國80、90年代經典校園喜劇片，當時的基努李維與另一位戲中主角搭擋艾力克斯溫特（Alex Winter）都才25歲，而基努李維當時飾演的是一位留著西瓜頭的呆萌高中傻小子，與大家心中的「殺神」形象差好多！經過30年，兩位主角再次攜手回歸大銀幕，讓不少影迷期待不已！

▲基努李維和艾力克斯溫特將再現經典作品，強勢回歸大銀幕。（圖／翻攝自

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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