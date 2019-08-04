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熱狗怒diss《新說唱2》：不要再挖洞給我們跳！　親揭「錄影遭刪減」內幕

記者陳芊秀／綜合報導

歌手熱狗擔任《中國新說唱2》明星製作人，4日發文「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳」，疑似表達對該節目單位的不滿。他也完整說出錄製節目的過程，透露很多行程都是被規劃安排好的，引發熱議。

▲▼熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗） 

▲熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

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《新說唱2》最新一期正片中，播出熱狗和張震嶽的戰隊帶領學員錄歌，並且要在當中挑出2個適合人選，該期打出戶外教學的主題，他的隊伍相處氣氛相較下顯得較其他隊嚴肅。對此他曬出眾人打保齡球的照片，直言：「先去錄音室再去打保齡球明明就是你們幫我們規畫安排好的，我們也不知道別組在幹嘛或是有沒有去錄音室，我們只是就照著你們給的行程去做而已……。」

▲▼熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲熱狗和張震嶽帶領學員組戰隊，沒想到最新播出畫面引發爭議。（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲▼熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲熱狗曬出帶學員打保齡球照。（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲▼熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲熱狗透露都是節目單位規劃好，「我們只是就照著你們給的行程去做而已。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

熱狗說出錄影詳細過程，結果節目正片播出，只有自己這組戰隊播錄音室畫面，出去歡樂的畫面沒播。他強調得知花絮有，但是質疑關注花絮的人會有多少？他批評「從這些小細節來看就知道節目組對我們實在是很那個……」，同時也感嘆無力吐槽，「那我也只好有態度，沒在怕，讓夢想有錢花了。」

粉絲力挺熱狗說出錄影內幕，輪番勸「下季別來啦，咱不受這委屈」、「明年別去了」、「算了很多事情都無力改變，你們看到了只是想讓你們看到的，剩下的時間拜託拜託了。」有觀眾認為「對比很明顯了，節目針對性太強」、「感覺到狗哥這季真的很累，節目裡感覺都是忍著不說氣話那種。作為一個旁觀者都覺得很累。」截至目前為止，《新說唱》節目團隊尚未對此作出回應。

▲▼熱狗diss《中國新說唱2》，直言：「真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳。」（圖／翻攝自微博／熱狗）

▲熱狗發文diss《中國新說唱2》。（圖／翻攝自微博／熱狗）


【熱狗微博全文】

真的拜託節目組不要再挖洞給我們跳，先去錄音室再去打保齡球明明就是你們幫我們規畫安排好的，我們也不知道別組在幹嘛或是有沒有去錄音室，我們只是就照著你們給的行程去做而已....結果正片裡面大家都在歡樂，唯獨就只播我們去錄音室，連出去玩歡樂的片段也不播，我知道花絮裡面有，但有多少人真正還會去關注去看花絮這些？從這些小細節來看就知道節目組對我們實在是很那個……。
算了，很多東西已經無力吐槽
那我也只好有態度 沒在怕 讓夢想有錢花了

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熱狗, 中國新說唱, 中國新說唱2, 新說唱2

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