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怪獸狂讚「陶喆＋凡人譜」　阿信無情揭穿真相...看這團他最嗨

記者蔡琛儀／台北報導

犀利趴邁入第十年，身為召集人的五月天，連兩天都擔任壓軸演出，師妹白安和他們一起合唱《擁抱》，也是白安和阿信第一次同台，阿信問白安：「第一次感覺怎麼樣？」一語雙關，馬上讓團員紛紛竊笑，不過單純的白安似乎沒發現這句話內藏黃腔嫌疑，直率地回：「之前真的沒這個機會見到大家，見到師兄們都是在其他地方或錄音室比較多，今天反正就很開心啦！」

▲▼五月天出席超犀利趴。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天今晚依然擔任超犀利趴10壓軸演出。（圖／記者張一中攝）▲▼五月天出席超犀利趴。（圖／記者張一中攝）

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阿信後來請求白安現場清唱《是什麼讓我遇見這樣的你》，還忍不著跟著一起唱，下台後，阿信直誇：「白安真的是個可愛清新的歌手。」瑪莎也笑著接話：「對啊，你開黃腔她也沒發現你是在開黃腔。」怪獸表示，演出前看了凡人譜和陶喆的演出，覺得相當精彩，隨後卻被阿信吐槽：「你剛剛明明是看BABTMETAL的時候最嗨。」怪獸賊笑回：「誰能不嗨呢！」

▲▼BABYMETAL。（圖／相信音樂提供）

▲BABYMETAL。（圖／相信音樂提供）

今天五月天相當盡責地替白安宣傳演唱會，瑪莎說，昨天演出結束後下台，忘了替家家宣傳演唱會資訊，被唸了一頓，今天相當盡責的壓低嗓音，將家家演唱會時間地點名稱全都唸了一輪。

▲▼五月天出席超犀利趴。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天連兩天準備充滿愛的歌單。（圖／記者張一中攝）

▲▼五月天出席超犀利趴。（圖／記者張一中攝）

五月天今天再度帶來《䧳雄同體》、《愛情萬歲》、《愛情的模樣》、《彩虹》、《盛夏光年》、阿信和蔡依林合作的歌曲《玫瑰少年》，又是充滿愛的主題，最後以《透露》劃下完美句點，期待明年犀利趴再見。

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