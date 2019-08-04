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卡蜜拉被說胖霸氣回應「我的脂肪很美！」　網事實爆擊：她有橘皮，還有尚恩曼德斯

記者蕭采薇／綜合報導

「拉丁小天后」卡蜜拉（Camila Cabello）近來與好友「全民男友」尚恩曼德斯（Shawn Mendes）在推出單曲《Señorita》後從好友升格戀人。感情甜蜜之際，卡蜜拉卻突然在IG有感而發，回應某篇嘲諷她身體的新聞標題「Bullshxx！」更霸氣表示：「女孩們，有橘皮組織是非常正常的。」

▲▼卡蜜拉被批評身材過於豐腴，在IG霸氣回應。（圖／翻攝自IG）

▲卡蜜拉被批評身材過於豐腴，在IG霸氣回應。（圖／翻攝自IG）

身高僅157公分的卡蜜拉，卻擁有前凸後翹的好身材，已經絕非「鳥仔腳」豐腴下盤。近來有媒體嘲諷她身材過於豐滿，也讓卡蜜拉在IG爆氣，認為這樣羞辱的文字和標題，其實是在傳遞「瘦才是美」的不正確觀念。

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▲▼卡蜜拉被批評身材過於豐腴，在IG霸氣回應。（圖／翻攝自IG）

▲卡蜜拉被批評身材過於豐腴。（圖／翻攝自IG）

卡蜜拉在IG限時動態表示，以前看到一些不完美的照片時也會擔心：「噢，我的橘皮組織！噢，我沒有縮小腹！」但如今她已經相當坦然，「我當然有壞照片、有不好看的角度，因為我的身體不是岩石組成，而是由肌肉。可悲的是，幾乎所有女孩，都在追求這種不真實的完美。」

▲▼卡蜜拉被批評身材過於豐腴，在IG霸氣回應。（圖／翻攝自IG）

▲卡蜜拉在IG霸氣回應。（圖／翻攝自IG）

卡蜜拉也霸氣表示：「我們對女人身體的看法完全不切實際。女孩，有橘皮組織是正常的，脂肪也是正常的，它美麗又自然。」在發完這段動態後，卡蜜拉也被目擊和50歲的媽媽，以及12歲的妹妹蘇菲亞一起吃午餐，並且自在地露出身體曲線和蠻腰，似乎再次宣告對於自己身體的自信。

▲▼卡蜜拉和媽媽、妹妹一同上街。（圖／CFP）

▲卡蜜拉和家人一同上街，12歲妹妹的「成熟長相」意外成為亮點。（圖／CFP）

不過這組照片，也衍伸出其他亮點，網友笑說：「Cabello家的女孩，身高和體態好像是複製貼上，滿可愛的。」更有人驚訝：「她妹妹12歲就長得這麼成熟嗎？非常漂亮，基因超棒的一家人。」同時也有人一針見血地表示：「就算卡蜜拉有脂肪和橘皮組織，她還是得到了尚恩曼德斯。」

卡蜜拉海中環脖擁吻尚恩曼德斯。（圖／視覺中國CFP）

▲卡蜜拉和「全民男友」尚恩曼德斯熱戀中。（圖／CFP）

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尚恩曼德斯, Shawn Mendes, 卡蜜拉, Camila Cabello, Señorita

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