ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雷／《玩命關頭：特別行動》反派首腦是誰？編劇解密關鍵：跟他有仇

記者洪文／綜合報導

巨石強森、傑森史塔森新片《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）是《玩命關頭》系列電影歷經18年之後首部獨立電影。有別於過去反派以毒梟或是犯罪首腦為主，這次則是高科技犯罪集團，甚至計畫摧毀全世界，尤其是「幕後藏鏡人」真實身分廣受討論。

▲▼巨石強森、傑森史塔森《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供）

▲巨石強森、傑森史塔森《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供，以下同）

請繼續往下閱讀...

—以下含有《玩命關頭：特別行動》嚴重劇透，斟酌觀賞—

伊卓瑞斯艾巴在《玩命關頭：特別行動》飾演布列斯頓，在上映前海報、預告是主打的反派角色，然而他只是國際恐怖主義組織Eteon其中一位手下，背後有個只出聲卻從未露面的藏鏡人首腦。首腦在遠端指令左右著他的行動，甚至在電影結束之後直接賜死他，最後首腦真實身分並未曝光。

由於藏鏡人並未露面，因此上映之後他的真實身分受到討論。在《玩命關頭：特別行動》結局之前的「雨中對打戲」當中，反派首腦透露出自己是「戴克蕭的敵人」，而且戴克蕭過去曾經拒絕加入他們的陣營（這段故事是應該發生在戴克蕭首次登場之前），甚至可以精準偵測到戴克蕭的所在位置。

▲▼巨石強森、傑森史塔森《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供）

《玩命關頭：特別行動》編劇Drew Pearce向外媒《Inverse》透露：「這是他們過去埋下的仇恨，Etheon試圖招募他，但是他拒絕了。他們摧毀了他的人生，如今他在這個系列回到正軌（從《玩命7》的反派，到了《玩命8》轉為正派），他的過去跟他們是有關係的。」

編劇Drew Pearce表示，戴克蕭、Etheon的仇恨可以追溯到2013年的《玩命關頭6》，這是戴克蕭第一次出現在這個系列當中。戴克蕭是布列斯頓英國軍隊的兄弟，當時Etheon強迫戴克蕭殺死布列斯頓，因此戴克蕭永遠不會原諒Etheon，未料Etheon復活Brixton而且透過手術「進化」變得更強大。

▲▼巨石強森、傑森史塔森《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供）

至於Etheon首腦的真實身分，編劇Drew Pearce選擇保持神秘，並不是擔心下一部電影的計畫提前爆雷，而是這個角色還有很多變動彈性，「有很多東西是我們寫下去之後，沒有放進電影裡的，主要是保持神祕性，也是有了神秘性，接下來發生什麼故事才有可能彈性改變。」

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

玩命關頭, 巨石強森, 馮迪索, 玩命關頭：特別行動

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《街舞2》同戰隊員互搶冠軍門票！　結局讓羅志祥眼眶全濕了
  2. 老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來
  3. 凱莉月花2000元高雄租屋「每天被鬼壓床」　沒對外窗＋怪格局：住到怕！
  4. 雷／《玩命關頭：特別行動》反派首腦是誰？編劇解密關鍵：跟他有仇
  5. 熱狗怒diss《新說唱2》：不要再挖洞給我們跳！　親揭「錄影遭刪減」內幕
  6. 怪獸狂讚「陶喆＋凡人譜」　阿信無情揭穿真相...看這團他最嗨
  7. 卡蜜拉被說胖霸氣回應「我的脂肪很美！」　網事實爆擊：她有橘皮，還有尚恩曼德斯
  8. 《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！
  9. 泫雅超深V細肩帶「一路開到肚」　雪白雙球+豪溝全看光…網：妳他X太美了！
  10. 陶喆回憶殺歌曲大陣仗連發！　台上賣力狂奔「演唱會要結束了！」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366