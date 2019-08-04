雷／《玩命關頭：特別行動》反派首腦是誰？編劇解密關鍵：跟他有仇

記者洪文／綜合報導

巨石強森、傑森史塔森新片《玩命關頭：特別行動》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）是《玩命關頭》系列電影歷經18年之後首部獨立電影。有別於過去反派以毒梟或是犯罪首腦為主，這次則是高科技犯罪集團，甚至計畫摧毀全世界，尤其是「幕後藏鏡人」真實身分廣受討論。

▲巨石強森、傑森史塔森《玩命關頭：特別行動》劇照。（圖／UIP提供，以下同）



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—以下含有《玩命關頭：特別行動》嚴重劇透，斟酌觀賞—

伊卓瑞斯艾巴在《玩命關頭：特別行動》飾演布列斯頓，在上映前海報、預告是主打的反派角色，然而他只是國際恐怖主義組織Eteon其中一位手下，背後有個只出聲卻從未露面的藏鏡人首腦。首腦在遠端指令左右著他的行動，甚至在電影結束之後直接賜死他，最後首腦真實身分並未曝光。

由於藏鏡人並未露面，因此上映之後他的真實身分受到討論。在《玩命關頭：特別行動》結局之前的「雨中對打戲」當中，反派首腦透露出自己是「戴克蕭的敵人」，而且戴克蕭過去曾經拒絕加入他們的陣營（這段故事是應該發生在戴克蕭首次登場之前），甚至可以精準偵測到戴克蕭的所在位置。

《玩命關頭：特別行動》編劇Drew Pearce向外媒《Inverse》透露：「這是他們過去埋下的仇恨，Etheon試圖招募他，但是他拒絕了。他們摧毀了他的人生，如今他在這個系列回到正軌（從《玩命7》的反派，到了《玩命8》轉為正派），他的過去跟他們是有關係的。」

編劇Drew Pearce表示，戴克蕭、Etheon的仇恨可以追溯到2013年的《玩命關頭6》，這是戴克蕭第一次出現在這個系列當中。戴克蕭是布列斯頓英國軍隊的兄弟，當時Etheon強迫戴克蕭殺死布列斯頓，因此戴克蕭永遠不會原諒Etheon，未料Etheon復活Brixton而且透過手術「進化」變得更強大。

至於Etheon首腦的真實身分，編劇Drew Pearce選擇保持神秘，並不是擔心下一部電影的計畫提前爆雷，而是這個角色還有很多變動彈性，「有很多東西是我們寫下去之後，沒有放進電影裡的，主要是保持神祕性，也是有了神秘性，接下來發生什麼故事才有可能彈性改變。」