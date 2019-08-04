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《瞳鈴眼》林芷薇借3萬元辦父喪事　老公算利息6000元...傻眼：他存款有千萬！

記者林彥君／台北報導

類戲劇演員林芷薇，過去在《玫瑰瞳鈴眼》、《藍色蜘蛛網》中的壞女人表現令人印象深刻，有「職業小老婆」的稱號，她的人生如戲，有過2任婚姻，不過最後都離婚收場，她向《ETtoday星光雲》說，第一任老公個性斤斤計較，讓她受不了。

▲▼林芷薇。（圖／中天提供）

▲林芷薇有「職業小老婆」的稱號。（圖／中天提供）

林芷薇和初戀未婚生子生下兒子，被男友家暴分手，之後認識當時的第一任老公，沒想到有千萬存款的老公卻非常小器，就連她向老公借錢幫爸爸辦後事，對方還算利息，「他為了錢斤斤計較，讓我最看不慣就是爸爸往生辦喪事，借了3萬元還跟我要6000元利息。」

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《玫瑰瞳鈴眼》林芷薇

▲林芷薇在《玫瑰瞳鈴眼》的演出令人印象深刻。（圖／翻攝自玫瑰瞳鈴眼）

之後林芷薇和身邊的人談到老公的行為，大家都覺得不可思議，最後決定離婚，林芷薇說每一筆花費對方都有記帳，「從我認識他第一天，他都有做紀錄，當時他叫我還錢是用一個捲筒把帳攤開來。」

離婚後林芷薇才明白自己一直是煙霧彈，「離婚之後我才知道他是雙性戀，想到他以前很少碰我，跟我結婚的理由就是要繼承家中財產，一直都有男的在他的身邊，我們三個出去，那男的抱著老公的腰，事後他們才說，在我出現以前他們就在一起了。」

▲林芷薇。（圖／翻攝自林芷薇臉書、YouTube）

▲林芷薇。（圖／翻攝自玫瑰瞳鈴眼）

林芷薇第二段婚姻和攝影師結婚，第二任老公外遇，兩人離婚收場，她命運坎坷，透過做公益和做瓷器調適自己的心情，她自信地說：「我告訴自己不要鑽牛角尖，才會越來越快樂，透過畫畫沉澱，我的瓷器賣很貴喔！一個咖啡杯要8000元，一個茶壺要好幾萬元。」

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