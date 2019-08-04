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安七炫出聲道歉了！　20年韓流天王爆「慣性劈腿」⋯下場超淒慘

記者蕭采薇／綜合報導

「韓流天王」H.O.T成員安七炫（Kangta）闖蕩娛樂圈20餘年，近來卻爆出劈腿爭議事件。他遭車模禹宙安多年前的交往熱吻影片，卻傳出另一方面又與吳姓女主播交往，同時2月又被拍到與鄭柔美同遊濟州島，感情生活複雜。對此他4日在IG對一連串事件道歉。

▲▼安七炫爆劈腿慣犯！主播女友心碎：發現你和女人床照　渣男行徑曝光（圖／翻攝自韓網、吳正妍IG）

▲安七炫流出車模禹宙安多年前的交往熱吻影片，也牽扯出劈腿爭議。（圖／翻攝自韓網）

安七炫終於打破沈默，4日在IG針對近日劈腿爭議事件發聲，特別向一直以來喜愛他的粉絲道歉：「因我而受到傷害的粉絲、當事人、周邊人，以及無意中提及到的人表示歉意，本應樹立良好的個人形象，但由於自己的失誤與不足引起了無可辯解的這一切，以後會深刻反省，努力成為成熟的人。」

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▲▼安七炫發文道歉。（圖／翻攝自IG）

▲安七炫發文道歉。（圖／翻攝自IG）

安七炫同時也宣布取消原定於同一天發表的新歌，加上缺席SMTOWN演出，本來現今工作就不多的他，更是有如被冷凍。不少人感嘆：「20年前的韓流始祖，如今卻晚節不保。」安七炫爆出車模禹宙安光多年前的交往熱吻影片，他稱雙方情已逝，但女方一口咬定「最近復合，還在瞭解階段。」然而，另一方面，他2月又被拍到與鄭柔美同遊濟州島，遭質疑劈腿。

▲▼安七炫爆劈腿慣犯！主播女友心碎：發現你和女人床照　渣男行徑曝光（圖／翻攝自韓網、吳正妍IG）

▲主播出身的吳正妍，稱自己也是安七炫劈腿的受害者。（圖／翻攝自IG）

此外播音員出身的藝人吳正妍，2日也在IG爆料，「與你交往半年，卻發現你與其他女人在床上的」，附上安七炫與車模禹宙安的截圖，暗指安劈腿慣犯。吳正妍更在文內透露，她與安七炫交往期間，曾耳聞男方的渣男行徑，在2年前受到很大傷害，引起外界譁然。

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