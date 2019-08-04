說好的天使李棟旭呢？《驚悚考試院》一句台詞毛骨悚然

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《驚悚考試院（原名타인은 지옥이다，他人即地獄）》由任時完與李棟旭主演，本來釋出劇照中，李棟旭飾演的是一名牙科醫生，光看照片露出溫暖微笑，不少人還說「代表回來了！（他擔任《Produce X 101》代表）」，但最新預告形象卻大反轉，一句話讓網友毛骨悚然！

▲《驚悚考試院》釋出李棟旭與任時完初次見面場景。（圖／翻攝自OCN臉書）

《驚悚考試院》最新預告中，鏡頭看到李棟旭執業的牙科診所，他看似溫柔地替病人看診，但背景音樂卻非常驚悚恐怖，他講著電話：「今天的工作結束了，會馬上回去。」

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接著鏡頭轉到陰暗的考試院，他不聲不響出現在任時完身後，讓對方轉頭著實嚇了一大跳，用深沉的嗓音問，「是剛搬來的吧？」等任時完回話後，他突然露出一抹微笑說，「我才要多多指教呢...」明明才一句話，光靠那表情讓網友起雞皮疙瘩。

▲李棟旭《驚悚考試院》一句台詞搭配微笑讓人毛骨悚然。（圖／翻攝自OCN臉書）

粉絲崩潰，「說好的代表呢？」原來幾天前釋出的劇照中，李棟旭在牙醫診所幫小朋友看牙，露出溫暖微笑，且之前劇組說李棟旭的角色是原著漫畫中所沒有，是幫助任時完的角色，但在這支預告露出陰森氛圍，已搞不清他這部戲的真實面貌，可能得等到8月31日正式開播才能知道。

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▼《驚悚考試院》最新預告。（影片來源：YouTube OCN）