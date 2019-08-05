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王仁甫哭喊：想解約！付不出1500萬元違約金...他氣炸拿抱枕丟老闆

記者林彥君／台北報導

天團5566成員王仁甫和孫德榮上中天《小明星大跟班》，38歲的他談到在17歲出道，和當時的老闆孫德榮（孫總）有段不愉快，王仁甫回憶簽約後要受訓，每個星期訓練4天，還要幫忙做飯，吃飯前還要等孫總喊開飯才動筷子，椅子不夠還得站著吃，讓他想解約。

▲王仁甫、季芹。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

▲王仁甫和季芹上節目分享他曾想解約。（圖／翻攝自Facebook／王仁甫和季芹之永遠的芹仁）

王仁甫說當時有打電話給媽媽問能不能解約，一邊哭一邊喊著要解約，「我哭得很慘，一直說我被虐待了！」但媽媽想到違約金要1500萬元，勸他繼續撐。孫總笑說，因為屋內隔音不好，在王仁甫跟媽媽通電話時其實都知道，王仁甫則說：「當時我在化妝間的沙發講電話，看到他在看《超級星期天》，還笑得超開心。」

▲▼5566小巨蛋演唱會慶功。（圖／記者張一中攝）

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▲5566團員小刀、王仁甫、孫協志和許孟哲。（圖／資料照／記者張一中攝）

孫總透露其實早在王仁甫打電話前，就已經跟王媽媽通過電話，「我說『王媽媽仁甫其實有救，只是妳們放他在外面住，給我時間把他拉回來，不管他說什麼妳都回不行。』」

王仁甫說之後一直努力解約，因為沒錢付違約金，所以製造機會讓孫總提解約「消極抵抗」，開始以6點起床準備上課為由不配合開會時間，仍逃不過開會到凌晨4點的命運，等他忍到開會結束，心想開完會已不是約定的工作範圍，「結束後我安靜看著他，接著拿起旁邊的抱枕往他方向丟。」孫總當時忍下來未生氣，現在回想起來，王仁甫懊悔不已：「我當時好壞。」

▲▼王仁甫、孫協志、季芹、趙小僑 。（圖／中天提供）

▲小刀、趙小僑、孫協志、季芹、王仁甫和祝釩剛等人和孫德榮、沈玉琳一起上節目 。（圖／中天提供）

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王仁甫, 孫德榮, 5566

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