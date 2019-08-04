丁噹還原摔落2.1米升降台真相！　關鍵點「一直後退」：所有努力都淹沒了

記者陳芊秀／綜合報導

歌手丁噹3日出席「超犀利趴10」，演唱到一半不慎踩空，摔到高達2米1的升降台上，就醫後休息中。她4日曬輪椅照，發長文透露「身體還是很痛」，並且回憶驚險時刻，痛心寫道：「這一摔把所有的努力都給淹沒了。」

▲丁噹曬出坐輪椅照，長文回憶驚險時刻。（圖／翻攝自臉書／丁噹）

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丁噹在犀利趴舞台上突然消失，並發出相當大聲的「叩」，嚇壞全場歌迷，她回憶：「著地一刻全身五臟六腑都震了幾下，這次沒有大裙擺沒有樓梯緩衝，踩空2米1直直落地，右側臀胯立刻發炎腫起來……」，同時也想起2014年小巨蛋舞台摔下意外。

▲丁噹為「超犀利趴10」設計、準備全新歌舞節目。（圖／記者李毓康攝）

原本彩排就是等合唱的J.Sheon上來，丁噹正式表演時不知為什麼突然一直往後退，文中也透露搭檔見自己摔落驚恐不已。她和眾人都很期待為「犀利趴」設計與準備的節目，將近一星期來猛閉關練習，「每天都滿滿奮力三小時，全部濃縮在精心設計的十分鐘裡，這一摔把所有的努力都給淹沒了。」字裡行間難掩自責和惋惜心情。

▲丁噹彩排時等J.Sheon上來，正式表演不知為何一直後退。（圖／記者李毓康攝）

由於粉絲及各界都高度關心傷勢，丁噹強調接受X光攝影後，確認骨頭沒有碎裂

只是髖關挫傷以及肌肉拉傷，未來需要持續冰敷跟吃消炎藥，坦言：「目前身體還是感覺很痛。」她自稱女戰士，休養一下就可以康復，粉絲則不斷湧入留言「妳永遠都是我心中的女戰士，但還是希望妳要好好的，拜託真的不要再有下次了」、「再怎麼樣拼命也不要如此不要命好嗎！好好休養哦」、「妳超敬業的，歌都沒斷繼續唱！真的是一個很棒的歌手」、「以後不要找有升降台的啦！」

【丁噹臉書全文】

著地一刻全身五臟六腑都震了幾下

這次沒有大裙擺沒有樓梯緩衝

踩空2米1直直落地

右側臀胯立刻發炎腫起來

踩空那一下徬佛又回到了小巨蛋那晚

［又⋯⋯⋯⋯來一次⋯⋯］

原本彩排是我在上面等J.Sheon (街巷)升降上來

正式表演也不知怎麼了就一直往後退

突然看見我下去找他一定覺得我很不要命吧（他當下的驚恐久久停留在我腦海裡⋯）

著地那一刻感受到空氣瞬間凝結

台下的每個人都嚇傻了

第一次的合體合唱

卻驚悚的如此 #不要命

原本我們都很期待這次為「犀利趴」設計與準備的整段全新的歌舞節目

將近一星期的閉關密集練習

每天都滿滿奮力三小時

全部濃縮在精心設計的十分鐘裡

這一摔把所有的努力都給淹沒了

昨天結束去了醫院

經過X光攝影確認骨頭沒有碎裂

只是髖關挫傷以及肌肉拉傷

需要持續冰敷跟吃消炎藥

朋友們從昨天到今天不斷傳來文字跟語音問候

真的非常謝謝！

內心很暖！！！

目前身體還是感覺很痛

女戰士精心休養一陣子就會康復了❤

大家放心！

#超級謝謝所有夥伴們為了這次表演全力付出

#犀利趴10