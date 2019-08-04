丁噹還原摔落2.1米升降台真相！　關鍵點「一直後退」：所有努力都淹沒了

記者陳芊秀／綜合報導
歌手丁噹3日出席「超犀利趴10」，演唱到一半不慎踩空，摔到高達2米1的升降台上，就醫後休息中。她4日曬輪椅照，發長文透露「身體還是很痛」，並且回憶驚險時刻，痛心寫道：「這一摔把所有的努力都給淹沒了。」
▲丁噹曬出坐輪椅照，長文回憶驚險時刻。（圖／翻攝自臉書／丁噹）
丁噹在犀利趴舞台上突然消失，並發出相當大聲的「叩」，嚇壞全場歌迷，她回憶：「著地一刻全身五臟六腑都震了幾下，這次沒有大裙擺沒有樓梯緩衝，踩空2米1直直落地，右側臀胯立刻發炎腫起來……」，同時也想起2014年小巨蛋舞台摔下意外。
▲丁噹為「超犀利趴10」設計、準備全新歌舞節目。（圖／記者李毓康攝）
原本彩排就是等合唱的J.Sheon上來，丁噹正式表演時不知為什麼突然一直往後退，文中也透露搭檔見自己摔落驚恐不已。她和眾人都很期待為「犀利趴」設計與準備的節目，將近一星期來猛閉關練習，「每天都滿滿奮力三小時，全部濃縮在精心設計的十分鐘裡，這一摔把所有的努力都給淹沒了。」字裡行間難掩自責和惋惜心情。
▲丁噹彩排時等J.Sheon上來，正式表演不知為何一直後退。（圖／記者李毓康攝）
由於粉絲及各界都高度關心傷勢，丁噹強調接受X光攝影後，確認骨頭沒有碎裂
只是髖關挫傷以及肌肉拉傷，未來需要持續冰敷跟吃消炎藥，坦言：「目前身體還是感覺很痛。」她自稱女戰士，休養一下就可以康復，粉絲則不斷湧入留言「妳永遠都是我心中的女戰士，但還是希望妳要好好的，拜託真的不要再有下次了」、「再怎麼樣拼命也不要如此不要命好嗎！好好休養哦」、「妳超敬業的，歌都沒斷繼續唱！真的是一個很棒的歌手」、「以後不要找有升降台的啦！」
【丁噹臉書全文】
著地一刻全身五臟六腑都震了幾下
這次沒有大裙擺沒有樓梯緩衝
踩空2米1直直落地
右側臀胯立刻發炎腫起來
踩空那一下徬佛又回到了小巨蛋那晚
［又⋯⋯⋯⋯來一次⋯⋯］
原本彩排是我在上面等J.Sheon (街巷)升降上來
正式表演也不知怎麼了就一直往後退
突然看見我下去找他一定覺得我很不要命吧（他當下的驚恐久久停留在我腦海裡⋯）
著地那一刻感受到空氣瞬間凝結
台下的每個人都嚇傻了
第一次的合體合唱
卻驚悚的如此 #不要命
原本我們都很期待這次為「犀利趴」設計與準備的整段全新的歌舞節目
將近一星期的閉關密集練習
每天都滿滿奮力三小時
全部濃縮在精心設計的十分鐘裡
這一摔把所有的努力都給淹沒了
昨天結束去了醫院
經過X光攝影確認骨頭沒有碎裂
只是髖關挫傷以及肌肉拉傷
需要持續冰敷跟吃消炎藥
朋友們從昨天到今天不斷傳來文字跟語音問候
真的非常謝謝！
內心很暖！！！
目前身體還是感覺很痛
女戰士精心休養一陣子就會康復了❤
大家放心！
#超級謝謝所有夥伴們為了這次表演全力付出
#犀利趴10