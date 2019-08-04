超模卡拉「女女CP」結婚了！　賭城娶回大三歲女星艾希莉班森

記者蕭采薇／綜合報導

英國超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）在2015年公開坦承自己是雙性戀，並在2018年爆出戀上夯劇《美少女的謊言》女主角艾希莉班森（Ashley Benson）。兩人在7月爆出在法國訂婚，但當時官方並未證實。4日再度傳出好消息，這對女女CP已經在美國賭城拉斯維加斯的一座小教堂完婚。

▲卡拉迪樂芬妮和艾希莉班森完婚，她們曾上傳激吻影片放閃。（圖／CFP、翻攝自IG）

據英國《太陽報》報導，卡拉迪樂芬妮和艾希莉班森在拉斯維加斯的一座小教堂正式結婚。據悉，許多好友都到場祝福，包括女星莎莉賽隆、「珊莎」蘇菲特納，以及強納斯兄弟等人都是座上賓，見證這對璧人最美好的人生大事。

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▲卡拉迪樂芬妮和艾希莉班森時常出雙入對。（圖／CFP）

愛搞怪的她們一反「白色婚禮」的傳統，穿上超潮的「黑色婚紗」，艾希莉也搭配上高跟鞋和花束。在婚禮完成後，她們在一架粉紅色花車前留下紀念性的照片。婚禮場地的擁有者Michael Kelly證實：「婚禮很簡單、低調，但她們笑得好燦爛，感覺得出來很認真，同時也享受這段過程。」

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