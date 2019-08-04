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泫雅超深V細肩帶「一路開到肚」　雪白雙球+豪溝全看光…網：妳他X太美了！

記者阮巧雯／綜合報導

南韓「性感小野馬」泫雅擁有姣好身材，穿搭造型頗有自我態度風格，也相當大膽前衛，一點也不吝嗇與粉絲分享火辣身材。她4日在Instagram分享一系列穿搭照，傲人深溝又再次讓網友暴動。

▲▼泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

▲▼泫雅不但擁有纖細四肢和完美比例身型，更擁有傲人雙峰。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

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▲▼泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

照片中，泫雅身穿純白半截細肩帶小背心，露出纖細小蠻腰，搭配黑色高腰長褲，展現完美身材比例。她雖然造型走極簡風，但小背心一路開到肚臍超深V設計，讓雪白雙峰一覽無遺，更大秀傲人豪溝，讓不少粉絲直呼：「太完美了」、「妳他X太美了」、「女神」。

▲▼泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

▲泫雅辣穿超深V細肩帶小背心，大秀白皙雙球和豪溝。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

除了泫雅絕美身軀吸引眾人目光，腳上黑色高筒帆布鞋也意外引起網友熱議，紛紛留言問道：「這是哪個系列的」、「在哪裡可以買到」、「求鞋子牌子」。其實，這雙鞋是美國知名帆布鞋品牌與英國時裝品牌聯名款，時尚經典設計深受名人和潮流人士歡迎，一推出就全球瘋搶大缺貨。只能說，泫雅每次分享穿搭照，身上單品配件，都會意外引起粉絲討論。

▲▼泫雅。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

▲泫雅所穿帆布鞋意外引起網友熱議。（圖／翻攝自IG／hyunah_aa）

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