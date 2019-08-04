記者陳芊秀／綜合報導

20歲日本女偶像今泉佑唯是「欅坂46」前任成員，2018年突然宣布畢業退團，隨後爆出遭到隊友霸凌內幕，更一度有輕生念頭。她在年初1月轉投新東家，從此展開新生活，不過日前上節目自曝，搬新家意外碰到鬼壓床，「我看得很清楚，是個女人。」

▲今泉佑唯從「欅坂46」退團，現在仍活躍娛樂圈。（圖／翻攝自IG／今泉佑唯）

今泉佑唯日前參加明石家秋刀魚主持的節目，大談撞鬼經驗。她透露搬新家當天晚上，就碰到鬼壓床，並說：「我的脖子被掐住」，被主持人問「黑色物體嗎？」她回答，「我看得見，是個女人，真的好可怕，我被狠狠地掐著。」她手勢比到肩膀，暗示掐脖女鬼留長髮，令現場嘉賓聽得緊張，主持人也當場嚇得縮成一團。

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▲今泉佑唯搬家當晚碰上鬼壓床。（圖／翻攝自IG／今泉佑唯）

▲今泉佑唯頻頻喊恐怖，「我被掐著脖子。」（圖／翻攝自IG／今泉佑唯）

▲今泉佑唯：「我看得見，是一個女人。」（圖／翻攝自IG／今泉佑唯）

今泉佑唯過去陷霸凌事件，前經紀公司介入調查坦承確有此事，不過當時涉嫌霸凌行為的主犯5人並未遭到開除。她重新出發後，轉戰戲劇、綜藝圈，寫真集大賣10萬本，退團後仍有大批鐵粉支持。