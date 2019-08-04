小小彬不交女友！抽屜塞滿禮物...一看傻眼「給弟弟」：差很多還送錯班！

記者林彥君／台北報導

39歲的小彬彬（溫兆宇）今（4日）帶著兒子小小彬和迷你彬做公益活動，迷你彬讀國一加入棒球隊，外型抽高，而念國三的小小彬自認還在發育，不會刻意運動增高，平時宅在家，小彬彬說：「找他（小小彬）出門一直說好熱好累，覺得從B1的停車場走到樓上很累。」

▲迷你彬、小彬彬和小小彬當志工。（圖／記者林彥君攝）

七夕將至，小小彬自認沒有異性緣，沒收過女生給的紙條，笑說：「有的話可能是『明天放學廁所見！』」小小彬沒想過要交女朋友，強調：「我不想交女朋友不代表我喜歡男生喔！」

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迷你彬倒是常收到巧克力和手工藝品等禮物，小小彬爆料國小時，曾在學校抽屜收到要送給弟弟的情書，小小彬說：「在我抽屜裡有送你的，當時我六年級，你四年級耶！還送錯班！我長這麼帥，弟弟長那樣還送錯。」

▲小彬彬帶兒子參與公益活動 。（圖／與愛童樂提供）

小彬彬現在已沒有和第二任前妻小君聯繫，不過兒子仍有和最小的弟弟萌萌彬見面。2個兒子對爸爸提出禁愛令，希望小彬彬這段時間別再交女友，先把債務還清。

小彬彬去年將內湖的羊肉爐店收掉後，又因店租問題將長安東路的店也收攤，收掉2家店的他近期經營小吃攤，小彬彬透露每月攤位收入有5位數，靠一點一滴來還800萬元房貸，近期他當起製片製作都會愛情片，也當編劇寫劇本多方嘗試。

