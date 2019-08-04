最萌金屬樂團BABYMETAL宣布首度台北開唱！日期驚喜公開台下爆尖叫

記者吳孟庭／台北報導

日本超萌少女重金屬樂團BABYMETAL受邀參與「超犀利趴10」，連唱9首邊唱邊跳、毫無休息，嗨爆全場，而在結尾更突然公開新專輯消息，加碼亞洲巡迴演唱會，宣布明年將唱到台灣，日期一揭曉引起全場粉絲尖叫連連！

▲BABYMETAL今晚在「超犀利趴10」開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

明明是長相甜美的20歲超萌美少女，卻唱著搖滾重金屬，還帶著舞蹈唱全場，今（4）日在南港展覽館舉辦的「超犀利趴10」第二天，找來BABYMETAL睽違5年在台灣舉辦公演，不少大叔鐵粉揮著應援物品，隨著節奏搖擺，甚至左右大幅度晃動，熱情嗨爆！

請繼續往下閱讀...

BABYMETAL去年團員YUIMETAL退團後，目前以兩人制活動，但今日台上卻驚見第3人，原來是前早安少女組鞘師里保來助陣，主唱SU-METAL特別用中文打招呼，還喊出中文1、2、3、4，一連演唱包含《Megitsune》、《Gimme Chocolate!》、《PA PA YA!》共9首歌曲，完全沒中斷展現超強體力！

▲BABYMETAL目前以兩人制活動，左為鞘師里保。（圖／雅慕斯娛樂提供）

唱完最後一首《Road Of Resistance》，大螢幕突然宣布驚喜消息，2020年4月3日BABYMETAL即將首度在台北舉辦單獨演唱會，且今年10月11日將推出全新專輯「METAL GALAXY」，影片播完全場粉絲驚爆出尖叫聲，沒想到會收到如此重磅的訊息。

▲BABYMETAL宣布明年首度在台北開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

BABYMETAL兩人雖然才20初頭，卻已經出道近8年，並且擔任過女神卡卡、金屬製品（Metallica）、嗆辣紅椒（Red Hot Chili Peppers）及槍與玫瑰（Guns N' Roses）重量級西洋歌手的暖場嘉賓，可說身經百戰。

她們表演前接受媒體聯訪回憶過往合作的大咖，表示對Metallica特別印象深刻，SU-METAL說，「他們對我們來說就是重金屬的神、像上帝一樣的存在，看到他們現場演出真的是震撼教育，光是聽音樂就能打到自己的心臟。」並許願跟五月天合作。

▲BABYMETAL幫許多大咖唱過暖場，紅遍日本與歐美。（圖／雅慕斯娛樂提供）

而問到上個月剛滿20歲的MOAMETAL覺得現在和10代的自己有什麼不同？她表示雖然現在是成人了，但年紀變化只是一個過程，今後還是會跟10幾歲一樣繼續經營音樂。SU-METAL則說，「10幾歲的時候開始表演，在別人眼中也算是可愛金屬，現在20歲了，面對更多比我們年輕的世代，已經成為教他們什麼是金屬的立場。」BABYMETAL台北演唱會近一步相關詳情，請鎖定雅慕斯娛樂臉書專頁。