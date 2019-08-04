陶喆回憶殺歌曲大陣仗連發！　台上賣力狂奔「演唱會要結束了！」

記者蔡琛儀／台北報導

陶喆今晚參戰「超犀利趴10」，也是他第一次參加，一連帶來一串滿滿「回憶殺」的歌曲，包括《小鎮姑娘》、《就是愛你〉、《望春風》、《飛機場的10:30》、《王八蛋》、《愛很簡單》、《找自己》，台下1.5萬名歌迷全都紛紛跟著大合唱，現場成為超大型KTV。

▲▼陶喆首次參戰超犀利趴10，老婆Penny愛相隨。（圖／記者張一中攝、偉大文化提供）

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陶喆這回大陣仗率領國際樂手、和聲，以及頂尖管樂隊、弦樂隊大陣仗演出，共計24位樂手，組成有史以來最龐大的編制，他全心投入節目設計，對其他小細節也不馬虎，還特別製作樂手專屬T-shirt ，由陶喆發想概念與華裔設計大師Daniel Wong聯手合作，更親自參與舞台演出治裝、造型，希望大家可以在犀利趴的舞台上看到耳目一新的演出陣容，帶給大家更豐富的聽覺震撼。

▲▼陶喆一口氣跑到延伸舞台最遠處。（圖／記者張一中攝）

陶喆今晚明顯心情超好，不過他唱完《飛機場的10:30》後，自爆：「我的耳機剛剛沒聲音了。」不過幸好馬上就修復；50歲的他還打趣說，如果自己下去跑完整個延伸舞台，「演唱會應該就結束了！」

不過他還是在唱到《愛很簡單》時，嗨到一口氣跑到延伸舞台最遠處，讓歌迷全都驚喜不已。此外，陶喆老婆Penny今晚也特地前來欣賞老公演出，相當甜蜜。

▲陶喆今晚演出相當賣力精彩。（圖／記者張一中攝）