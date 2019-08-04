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BCW首登饒舌音樂祭　「台下手掌海」嗨翻：很cool

記者蔡琛儀／台北報導

BCW近來人氣爆表，先是6月與Boxing的葛西瓦推出單曲《到了沒》、7月再與李幸倪合唱《Good night》，本週更獲邀到上海演出，首次參加知名嘻哈派對「AYO！」音樂祭，適逢該音樂祭三週年，這次共有多達100組嘻哈藝人參加，還遇到好久不見的好友Ty. ，2人還相約今晚要好好敘敘舊，「在上海能遇到許久不見的好友，覺得非常溫暖。」

▲▼ BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

▲ BCW相當興奮能來參加音樂祭。（圖／混血兒娛樂提供）

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BCW於3日晚上就先來到現場觀摩壓軸的藝人J Park演出，緊接著趕往晚上夜店的演出，直到深夜三點才結束工作，對於自己表演要求甚高的BCW，回到飯店還繼續上工，約了DJ討論今天演出的歌單、調整順序。

▲▼ BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼ BCW首次參加「AYO！」音樂祭。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼ BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

問到BCW這次來到上海參加AYO!音樂祭的想法，他興奮說：「覺得可以參加這麼大的音樂祭很開心，還可以觀摩其他藝人的演出；自己覺得上海很Cool，很多大型音樂祭辦在這裡。」今天他更一連演唱《東岸》、《Play no game》等歌曲炸翻現場。

▲▼ BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼ BCW表演時台下觀眾數爆棚。（圖／混血兒娛樂提供）

▲▼ BCW。（圖／混血兒娛樂提供）

這次到上海他行程滿檔，每天睡不到5小時，鐵人般的工作讓他完全沒有時間出門兜風，一整天下來只有享用港式料理充飢，無緣品嚐當地美食讓他覺得很可惜，決定下次還要再找時間來好好玩。不過BCW節制食慾的原因，還有最近正勤於健身，每週四天按表操肌，對於飲食上更是控制，就是希望第二張專輯無論在音樂、外表體態都有新的突破，返台後他月中將回到家鄉台東參加音樂節演出，也開始進入新專輯籌備。

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