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《決戰時裝伸展台》47歲海蒂克隆結婚了！　嫁小16歲鮮肉吉他手「遊艇開趴」

記者蕭采薇／綜合報導

曾主持《決戰時裝伸展台》的46歲德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）梅開三度結婚了！她與小16歲男友—樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲2月爆出秘密結婚，4日兩人終於在義大利舉辦浪漫婚宴。於此之前，海蒂克隆曾擁有兩段婚姻，並有四名子女。

▲▼德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）梅開三度，與小16歲男友—樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲完婚。（圖／CFP）

▲海蒂克隆與小16歲「鮮肉男友」湯姆考爾利茲完婚。（圖／CFP）

海蒂克隆作為「維多利亞的秘密」的合作多年的主秀模特兒，無疑是全世界最性感美麗的女人之一，但她情路卻不完全順遂。海蒂克隆曾在1997年與造型師瑞克皮皮諾（Ric Pipino）結婚，兩人婚姻僅維持五年。

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海蒂克隆後來曾短暫與嗆辣紅椒主唱安東尼基德斯交往，並於2003宣布懷了當時男友，F1雷諾車隊老闆弗拉維奧布里亞托利的孩子，男方卻在同一天被媒體拍到劈腿珠寶千金費歐娜施華洛世奇（Fiona Swarovski）。海蒂克隆快刀斬亂麻，不久後就宣布與弗拉維奧分手。

▲▼德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）梅開三度，與小16歲男友—樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲完婚。（圖／CFP）

▲海蒂克隆去年認愛德國樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲，男方小她16歲。（圖／CFP）

還在懷孕期間，海蒂克隆就開始和歌手席爾（Seal）約會、交往，兩人在2005年5月於墨西哥舉辦海灘結婚，婚後育有二子一女，加上先前與弗拉維奧所生的女兒海蓮娜，海蒂克隆是擁有二子二女的「四寶單親媽媽」。

▲▼德國超模海蒂克隆（Heidi Klum）梅開三度，與小16歲男友—樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲完婚。（圖／CFP）

▲海蒂克隆與小16歲「鮮肉男友」湯姆考爾利茲完婚。（圖／CFP）

儘管如此，海蒂克隆並沒有放棄愛情，也終於找到了真愛。她與小16歲的樂團「東京旅館」吉他手湯姆考爾利茲去年認愛，兩人感情甜蜜、形影不離，並在今年二月傳出秘婚好消息。近日兩人赴義大利卡布里島舉辦婚禮，兩人在遊艇派對上親密熱吻，隔天海蒂克隆更穿上「公主風」的澎澎裙婚紗甜蜜完婚，也證明了真愛不分年紀。

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