謝佳見、葉星辰搞《男神》小團體　私約運動認：頻率有對到！

記者李欣容／台北報導

謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋和梁以辰主演戲劇《男神時代》今（4日）舉辦粉絲見面會，葉星辰透露平時會和謝佳見私約運動，且兩人報名的是團體課程，說到舞蹈細胞，葉星辰笑虧謝佳見跳起女生的舞會一臉尷尬。

▲《男神時代》謝佳見、葉星辰 。（圖／東森提供）

葉星辰和謝佳見因戲成為好友，平常會約一起運動，被問為什麼不約其他人，劉書宏馬上喊，「對啊！沒有一次約我的，都看到IG，原來佳見又跟星辰去跳舞了，ok fine！」謝佳見幽默說，「你不要打擾我們約會嘛！」

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葉星辰一直以來都有運動習慣，她帶著謝佳見一起報名團體課程，學員年齡很廣，且不分男女，有時候女老師上課，會教一些性感動作，她都會在鏡子中看到謝佳見很彆扭的表情，有時候被cue要「摸自己」，謝佳見坦言，「這應該是夏語心的強項啦。」兩人雖然是第一次合作，但謝佳見說和葉星辰頻率有對到，非常聊得來，沒多久就變成好友。

▲《男神時代》見面會，眾人替陽靚、安俊朋慶生。（圖／東森提供）

眾人不畏艷陽與粉絲互動，被問到各自的防曬妙招時，著正裝帥氣出席的謝佳見逗趣笑說只要好看、粉絲喜歡，他都不會熱，葉星辰則坦言喜歡自己的健康膚色，所以除了臉有擦基礎防曬，她身上完全沒擦防曬就出門了。