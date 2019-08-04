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隋棠女兒Lucy穿泳裝自拍Q炸！　甜笑曬日光浴…網融化：妹妹可以出道了

記者阮巧雯／綜合報導

藝人隋棠在2015年和老公Tony結婚後，陸續生下大兒子Max、女兒Lucy和小兒子Olie，升格當媽的她常常在Instagram曬出3寶貝生活日常，可愛照片總是萌翻網友。隋棠4日在IG上傳Lucy 曬日光浴Q照，可愛模樣，又讓粉絲的心融化一地。

▲▼隋棠與老公Tony、Lucy、Max、Olie。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

▲▼隋棠和老公Tony生下3寶貝，擁有幸福家庭。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

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▲▼隋棠與老公Tony、Lucy、Max、Olie。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

照片中，Lucy身穿粉橘色相間花朵圖樣連身泳衣，頭髮也用俏麗粉色蝴蝶結綁起，好像沉浸在自拍中，專心地盯著手中的運動攝影機鏡頭，臉上露出淡淡微笑，安靜坐在浴巾上曬太陽，看起來頗享受。她的Q萌模樣讓不少網友看了甜喊：「好可愛」、「露西小辣妹」、「妹妹可以出道了」、「So Q」、「小網美」、「迷你棠棠」。

▲▼隋棠與老公Tony、Lucy、Max、Olie。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

▲Lucy身穿連身泳裝曬日光浴，可愛模樣讓粉絲融化一地。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

▲▼隋棠與老公Tony、Lucy、Max、Olie。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

▲Lucy可愛Q萌樣子，常常療癒粉絲的心。（圖／翻攝自IG／suitangtang）

Lucy不但長相甜美可愛，更是遺傳媽媽逆天長腿，先前與爸爸Tony玩飛高高遊戲，才2歲的她一雙細長美腿好吸睛，讓粉絲看了紛紛直呼：「露西小姐也是長腿美眉耶！」媽媽隋棠神基因一點不漏全遺傳到了。

▲▼隋棠老公Tony和女兒Lucy玩飛高高。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠老公Tony和女兒Lucy玩飛高高，Lucy細長雙腿意外吸引網友注意。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠老公Tony和女兒Lucy玩飛高高。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠老公和女兒玩飛高高。（影片來源：Facebook／隋棠 Sonia Sui，如被移除請見諒。）

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隋棠, Tony, Lucy, Max, Olie

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