玩咖女星坦承：約炮40次　「最後2分鐘習慣」嚇壞炮友

記者洪文／綜合報導

法國「玩咖女」卡蜜兒夏穆（Camille Chamoux）最近在浪漫喜劇《出發吧！我的脫單假期》（Our Happy Holiday）飾演一名漫畫家，閒來沒事最愛上Tinder約炮。她雖自誇「戰史輝煌」約炮過3、40次，內心其實矜持，總在嘿咻前最後兩分鐘放鳥閃人，留下炮友矗立一旁。

▲《出發吧！我的脫單假期》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）



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卡蜜兒夏穆出身劇場，同時也是作家。擅長喜劇演出的她，曾與艾曼紐琵雅等大明星合作。現任男友派屈克凱西（Patrick Cassir）正是《出發吧！我的脫單假期》導演，兩人一起編寫劇本，不僅將好友們約炮經驗悉數納入，更結合脫單喜趣話題，受到觀眾熱烈迴響。

由於主掌編劇大權的卡蜜兒夏穆，片中還自肥指定當紅男星強納森考亨（Jonathan Cohen）當「床伴」。尤其導演就是現任男友，夏穆與男主角強納森考亨演出床戲時，格外安心自在。她甚至當著強納森面前，大方跟男友導演討論床戲的動作姿勢，還叫男友指點她的片中男友「該怎麼嘿咻」，讓強納森時雙頰發燙，當下好不尷尬。

夏穆在《出發吧！我的脫單假期》，飾演活潑熱情的「玩咖女」瑪莉詠，最大樂趣是在「Tinder」約炮。在與個性正好相反的高材生宅男班（強納森考亨 飾）成為炮友後，兩人「一啪即合」決定來趟異國之旅，期待愛情能開花結果，卻不料個性迥異的兩人，竟在這趟假期中、發生一場又一場的意外。

但是夏穆在《出發吧！我的脫單假期》豪放大睡男主角，果然為片增色不少，也讓法媒刮目力讚「瘋狂雋永！」並推崇該片吸睛程度大勝《醉後大丈夫》。她表示，電影其實很寫實，以前男女總在飛機、地鐵、船上相遇，但她的朋友們現在卻都在Tinder上認識人，「他們見面，他們做愛，然後他們去度假！」

《出發吧！我的脫單假期》藉時下流行的網路交友、一探「床伴變旅伴」的可能性，結合新鮮刺激的愛情與花樣百出的旅遊，並將現代人廣泛倚賴的App：交友「Tinder」、旅遊「TripAdvisor」及住宿「Airbnb」等納入劇中，成功營造流行話題，獲得法媒《Weekend Notes》盛讚：「劇情溫暖好笑，好萊塢一定會翻拍！」。該片榮登法國票房冠軍，讓女主角、也是編劇的卡蜜兒夏穆超極開心，她提醒想脫單的男女，「度假是愛情的最大考驗！」

《出發吧！我的脫單假期》將於8月9日在台上映。