邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《18歲的瞬間》由Wanna One邕聖祐與金香起主演，第四集已創收視新高。最新一集他突然收到兒時玩伴意外死亡消息，在靈堂前遇見打死好友的混混，爆出秘密原來他們是受邕聖祐班上同學之託，才毆死他好友，邕聖祐淚崩不顧老師同學在場，揮拳衝上打爆班上資優生！

▲邕聖祐得知兒時好友被殺真相，臉上掛著淚痕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

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《18歲的瞬間》講述邕聖祐飾演的轉學生崔俊宇，因幫他的幼時好友申正厚（宋建熙飾演）頂罪，因此被強制轉學到俞秀彬（金香起飾演）的高中，兩人莫名互相吸引，引起暗戀著秀彬的班上資優生馬輝英（申承浩飾演）嫉妒。

馬輝英先是嫁禍崔俊宇偷竊，差點害他被退學，好不容易解決後，馬輝英堅持要搞到對方離開學校，便要求他的跟班李基太去找崔俊宇前一所高中的混混。李基太塞錢給對方後，小混混們便藉著毆打申正厚，想要害崔俊宇捲入鬥毆事件而退學。

▲▼邕聖祐心碎揮拳爆打資優生。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

不想要再被霸凌，申正厚決心休學，好好重新自己的人生。但不久後崔俊宇卻收到好友死亡消息，傷心欲絕並跪在靈堂前的他，剛好加害者混混們被警方帶進來弔唁死者，臨走之前混混爆出秘密，原來小混混會霸凌申正厚致死，跟崔俊宇班上同學脫不了關係！

得知驚人真相的崔俊宇再也忍不住悲痛，剛好老師、俞秀彬與馬輝英都在場，當下衝出去直接轟了馬輝英腦袋一拳，臉頰還掛著淚痕，連續爆打對方好幾拳，其他人也制不住他，直到俞秀彬出聲制止。《18歲的瞬間》第四集創下自身收視新高，達3.393%，台灣地區由friDay影音獨家於每周二、三跟播。

▼邕聖祐得知好友死亡真相。（影片來源：YouTube JTBC Drama）