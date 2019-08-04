ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《18歲的瞬間》由Wanna One邕聖祐與金香起主演，第四集已創收視新高。最新一集他突然收到兒時玩伴意外死亡消息，在靈堂前遇見打死好友的混混，爆出秘密原來他們是受邕聖祐班上同學之託，才毆死他好友，邕聖祐淚崩不顧老師同學在場，揮拳衝上打爆班上資優生！

▲邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐得知兒時好友被殺真相，臉上掛著淚痕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

請繼續往下閱讀...

《18歲的瞬間》講述邕聖祐飾演的轉學生崔俊宇，因幫他的幼時好友申正厚（宋建熙飾演）頂罪，因此被強制轉學到俞秀彬（金香起飾演）的高中，兩人莫名互相吸引，引起暗戀著秀彬的班上資優生馬輝英（申承浩飾演）嫉妒。

馬輝英先是嫁禍崔俊宇偷竊，差點害他被退學，好不容易解決後，馬輝英堅持要搞到對方離開學校，便要求他的跟班李基太去找崔俊宇前一所高中的混混。李基太塞錢給對方後，小混混們便藉著毆打申正厚，想要害崔俊宇捲入鬥毆事件而退學。

▲邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲▼邕聖祐心碎揮拳爆打資優生。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

▲邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕。（圖／翻攝自YouTube／JTBC Drama）

不想要再被霸凌，申正厚決心休學，好好重新自己的人生。但不久後崔俊宇卻收到好友死亡消息，傷心欲絕並跪在靈堂前的他，剛好加害者混混們被警方帶進來弔唁死者，臨走之前混混爆出秘密，原來小混混會霸凌申正厚致死，跟崔俊宇班上同學脫不了關係！

得知驚人真相的崔俊宇再也忍不住悲痛，剛好老師、俞秀彬與馬輝英都在場，當下衝出去直接轟了馬輝英腦袋一拳，臉頰還掛著淚痕，連續爆打對方好幾拳，其他人也制不住他，直到俞秀彬出聲制止。《18歲的瞬間》第四集創下自身收視新高，達3.393%，台灣地區由friDay影音獨家於每周二、三跟播。

▼邕聖祐得知好友死亡真相。（影片來源：YouTube JTBC Drama）

推薦閱讀

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得　一看報表傻眼「錢白花了」

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

25歲球星「激情滾床片全球直播」　鏡頭正對床伴..被挖出是前隊友老婆　

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

她錄影走心！　嗆爆蕾菈「以為自己了不起」…吳宗憲揭2罪狀：犯了大錯

天蠍衰7年、處女瑣事爆多！　2019下半「這2星座」卻衝出超強工作運

雷／男友KTV摟女老闆！郭雪芙認跟他「睡過了」　《朋友》虐翻劇迷氣炸

小嫻剪耳下1cm短髮根本少女！　鬆口「宣布新身分」

浩子深夜PO文：下次見面不知是什麼時候　「一個人感覺好陌生」逼哭60萬網友

林正英「御用小殭屍童星」爆中邪消失20年！　演員、公司全詭異閉嘴

粉絲要求全滿足！　36D網紅「上空僅用手遮點」正對車道…辣照瘋傳

郎朗遭轟！　行李全讓混血美妻拿「後背包+手提2大袋」…火速親發文：會多幫忙

40歲穆熙妍爆懷孕了！　「5月孕肚藏不住」仍擁細長鉛筆腿超羨慕

周揚青「一句想我就飛去找你」收服大9歲羅志祥！　懂事5舉動…網讚：難怪超寵妳

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

18歲的瞬間, 邕聖祐, 金香起, 日韓風

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 隋棠女兒Lucy穿泳裝自拍Q炸！　甜笑曬日光浴…網融化：妹妹可以出道了
  2. 謝佳見、葉星辰搞《男神》小團體　私約運動認：頻率有對到！
  3. 蔡健雅自虧古董...跑到年輕人場合　「彩蛋是什麼蛋」聽嘸
  4. 《決戰時裝伸展台》47歲海蒂克隆結婚了！　嫁小16歲鮮肉吉他手「遊艇開趴」
  5. 小禎健身「濕出內衣痕」辣噴鼻血！　 甩肉40KG…爆汗練出ㄦ字腰
  6. HowHow：鼻孔撐大丟羞恥心 林宥嘉照做「神奇效果」顯靈了
  7. 林思宇被告白「腋下狂冒汗」　李佳豫收999朵玫瑰好困擾：怎麼處理啊！
  8. 玩咖女星坦承：約炮40次　「最後2分鐘習慣」嚇壞炮友
  9. 邕聖祐兒時好友遭資優生害殺死！心碎揮拳爆打...臉上還掛著淚痕
  10. 圭賢甜曬三人合照「被他抬下巴」　露腼腆微笑…萌暈粉絲：哥哥我可以！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366