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HowHow：鼻孔撐大丟羞恥心 林宥嘉照做「神奇效果」顯靈了

記者翁子涵／台北報導

林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」高雄場今天中午12點開始售票，一開賣就搶購一空，對於歌迷們的熱情支持，林宥嘉很感動，也承諾會為高雄安排令人值回票價的精彩內容，目前系統也陸續清票中。

▲▼ 林宥嘉和HOWHOW。（圖／HOW FUN如何爽提供）

▲林宥嘉和HOWHOW。（圖／HOW FUN如何爽提供）

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而在開票的前一晚，曾和林宥嘉合作過的網紅HowHow也突在自己的粉絲專頁上，曬出一張自拍照，乍看無異狀，但仔細看才發現照片上的HowHow竟是林宥嘉偽裝成的，這張林宥嘉戲稱是「靈魂交換」的趣味惡搞自拍照，也引來破萬名網友按讚，紛紛笑讚「被帥氣歌手耽誤的綜藝咖」、「為什麼擺這表情還可以這麼帥」。

▲▼ 林宥嘉模仿HOWHOW。（圖／翻攝自Facebook／HOW FUN如何爽）

▲林宥嘉模仿HOWHOW。（圖／翻攝自Facebook／HOW FUN如何爽）

林宥嘉為了讓這張照片更有真實感，不僅自備HowFun的專屬T恤，還戴上了HowHow本人的眼鏡，HowHow更傳授給林宥嘉模仿他的訣竅：「只要把你的鼻孔撐大，丟掉羞恥心，一切都會自然發生。」果然讓林宥嘉得以拍出維妙維肖的照片，令人難辨真假，不過林宥嘉也笑說：「看到HowHow發文的第一秒，心裡後悔了一下。但效果真的很好，謝謝HowHow的幫忙。」

對於演唱會票房開紅盤，HowHow事後也在臉書恭喜，並祝福林宥嘉開唱順利，還不忘搞笑說：「有空再回來看我們啊。伴手禮什麼的不用帶啦！信義區地契我就收下了啦！」讓網友笑翻。

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