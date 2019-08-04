大逆轉！　關智斌「等了16年紅館開唱」…圓夢幕後原因網泣：世界真有奇蹟

記者鄭又菡／綜合報導

38歲香港男星關智斌（Kenny）日前受到搭檔張致恒（Steven）劈腿醜聞的連累，導致原本預計的演唱會遭到擱置，當時他拍片淚灑鏡頭前，訴說自己等了10幾年的夢碎。如今，在同公司的師姐TWINS及容祖兒等人的幫助下，還有眾多粉絲不停為他留言集氣，讓他終於有機會可以站上紅館圓夢！

▲關智斌成功擺脫厄運，9月登紅館圓夢。（圖／翻攝自關智斌IG）

關智斌日前因拍檔張致恒惹出桃色風波，等了16年的演唱會更是一度遭受到暫停，當時他在鏡頭前落下男兒淚並表示，「感謝好多粉絲，以及公司所有支持陪我實現這個夢想的同事，因為他們知道這是我等待10幾年的一個願望及夢想，大家為這個演唱會做了很多努力。」還希望自己的好兄弟能夠負起身為男人的責任，引起不少演藝圈的好友及粉絲對他的心疼。

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如今，英皇娛樂發表聲明，「公司已得到紅館確認申請，關智斌將於9月踏上紅館，實現他多年的夢想。容祖兒，古巨基，張敬軒，TWINS全力支持，再次感謝各位對關智斌的愛與支持！」

關智斌本人也在IG上親自確認消息，「因為經過我每一位同事的努力，我，關智斌，舉行首個紅館演唱會！」更激動地表示，「已經想不到，能用什麼話來表達如此興奮的心情，不過一定要感謝為我集氣的大家！這件事不止關於我，是關於你們成就了一件不可能的事！更不會把這個show（演唱會）當成理所當然，會用200%去證明給你們看我值得站上去！」

貼文一出，阿Sa（蔡卓妍）、薛凱琪、方力申等許多藝人朋友們也紛紛留言表示，「恭喜！好感動～超開心」、「我們會全力支持」、「這個世界真的有奇蹟」、「你值得！」

▲許多藝人朋友開心恭喜表示支持。（圖／翻攝自關智斌IG）