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老蕭師妹和哈林「在一起了」　共同特殊癖好曝光！

記者翁子涵／台北報導

Erika劉艾立3日出席W HOTEL舉辦的32周年年會，近來她忙於音樂劇「西哈遊記-魔二代再起」，在劇中和哈林庾澄慶飾演情侶，本來就是哈林粉絲的她，靠著聽哈林的歌培養仰慕情緒，反倒是唱歌讓她比較緊張，「因為排練時會現場有許多音樂人，加上哈林哥又擔任過中國好聲音的評審，所以會在意我自己唱得好不好」。

▲劉艾立回歸歌手身分出席永久產品公司年會活動。（圖／Forever永久產品提供）

▲劉艾立回歸歌手身分出席永久產品公司年會活動。（圖／Forever永久產品提供）

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Erika和哈林戲內配對默契十足，戲外也意外發現彼此都是零食控，被工作人員戲稱是「零食情侶檔」，隨身都會帶著洋芋片、oreo餅乾等小零食的Erika劉艾立，對於哈林嗜吃零食的程度簡直用「甘拜下風」來形容，她笑說：「我記得7月放假回美國看家人，回來時帶很多好吃的洋芋片給哈林哥跟劇組品嘗，結果才不到兩天時間，好幾袋家庭包的洋芋片全被吃光光！」

▲劉艾立回歸歌手身分出席永久產品公司年會活動。（圖／Forever永久產品提供）

▲劉艾立近來忙於音樂劇彩排。（圖／Forever永久產品提供）

前陣子她才剛從美國探親回來，馬上就飛到新加玻演出，讓她飽受時差所苦硬撐上場，她笑說：「去新加坡演之前我在美國住了兩個禮拜了在過美國的時間，去新加坡工作沒什麼時間調時差，所以我們演出時間晚上8點開演，等於在美國的早上5點！才開演我就已經睏到不行，覺得自己像鬼在演戲，魂已飛走了，等於是硬ㄍㄧㄥ著演完！」

而七夕情人節將至，有無安排約會計畫？Erika苦笑說：「這陣子忙著排練舞台劇，情人節會在工作中度過！不過還是希望天下有情人終成眷屬，每天都是情人節！」

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