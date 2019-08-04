記者古靜兒／綜合報導

南韓天團Super Junior成員圭賢毒舌直白的主持風格深受觀眾喜愛，他5月剛退伍就合流綜藝節目《姜食堂3》，搖身一變成為披薩主廚，他日前曬出和節目主持班底的逗趣合照，配上文字甜問粉絲近況，引起大批粉絲在底下回覆男神問候。

▲圭賢（左圖前者）因出演綜藝節目《姜食堂》及《新西遊記》，和一票主持人感情十分要好。（圖／翻攝自Instagram、Facebook／gyuram88、슈퍼주니어(Super Junior)）

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圭賢中途加入《姜食堂3》，節目已於8月2日播出最後一集，感動收官之餘，也引起粉絲敲碗，希望男神出演的另一姐妹綜藝《新西遊記7》趕快播出。他在同一天於微博上曬出和安宰賢及殷志源的合照，三人同為節目主持班底，利用相機APP中的小狗耳朵特效，圭賢可愛地微笑望著鏡頭，安宰賢則一臉冷漠酷帥，殷志源還擺出抬手逗弄的表情和動作，讓粉絲紛紛笑說：「表白三個小可愛」、「神仙們同框了」、「哥哥好可愛，我可以！」

▲圭賢（右）日前曬出和安宰賢（後方）及殷志源（左側）的合照，還被殷志源抬下巴。（圖／翻攝自微博／GameGyu88）

圭賢每次在微博上更新近況，都會堅持用中文及英文和粉絲互動，他這次PO文也不忘配上文字：「好久不見？今天Kang's Kitchen最後一天，我想你們。注意身體，好不好？」讓粉絲直呼超想念的男神終於出現了。

▲圭賢（右二）因出演綜藝節目《姜食堂》及《新西遊記》，和一票主持人感情十分要好。（圖／翻攝自Facebook／tvN 신서유기）

▲圭賢（右）和安宰賢因綜藝結緣，兩人經常結伴出遊。（圖／翻攝自Instagram／gyuram88）