賴琳恩低胸出門「還不穿好衣服」大腿全看光　網驚：喝愛玉最好穿這樣！

記者潘慧中／綜合報導

賴琳恩儘管工作忙碌，仍不時會和粉絲分享生活趣事，她最近和友人相聚吃東西，「懷念的味道～。」不少人的焦點卻落在她的穿搭上，故意不穿好衣服入鏡的火辣照片，讓網友崩潰直呼：「喝愛玉最好穿這樣！」

▲賴琳恩分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



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畫面中，可以看到賴琳恩身穿寶藍色細肩帶連身短褲，相當映襯她的雪白肌膚，大方秀出穠纖合度的大腿線條，低胸剪裁讓粉絲在炎炎夏日眼睛大吃冰淇淋，半脫下長外套，露出性感的肩頸線條，好身材羨煞一票女網友。

▲▼賴琳恩喝愛玉也讓人充滿無限遐想。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



打扮得如此性感，但賴琳恩純粹只是出門喝愛玉，她好奇地攪拌著袋子裡的愛玉笑說：「我撈，我撈…小時候在夜市玩撈金魚，都是這樣裝著帶回家，但它不是金魚是愛玉XD。」

▲網友反應。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



事實上，賴琳恩曾坦言有定期保養的習慣，為了上鏡好看，私下根本不敢偷懶，除了保養臉蛋，她也很積極維持身材，愛吃美食的她定期會到健身房還債，偶爾也會藉由逛街運動，一邊血拼，一邊抬頭挺胸、夾緊臀部走4到5小時。

▲▼賴琳恩付出不少心力維持身材。（圖／翻攝自Instagram／lene_lai）



此外，賴琳恩每天擦完乳液後，一定會抬腿30分鐘，她透露背後小秘訣：「腳板一定要記得往下壓，也就是腳趾要靠近身體，讓小腿有被拉緊的感覺，才能確實伸展腿部線條。」

賴琳恩IG全文：

我撈，我撈⋯

小時候在夜市玩撈金魚，都是這樣裝著帶回家

#但它不是金魚是愛玉XD

#懷念的味道