林思宇被告白「腋下狂冒汗」　李佳豫收999朵玫瑰好困擾：怎麼處理啊！

記者李欣容／台北報導

坤達、林思宇和《月村歡迎你》其他主演今（4日）到台中舉辦粉絲見面會，適逢情人節，眾人也分享自己度過情人結的方式，林思宇分享學生時期曾有追求者從高雄坐車到台南跟她告白，讓她緊張到腋下都流汗了，而李佳豫曾收到999朵玫瑰，讓務實的她超困擾。

▲《月村歡迎你》台中見面會 。（圖／三立提供）

務實派的林思宇在過節時不需要男生送禮，一起吃個飯就滿足，也怕男生送的禮物不實際，常看到女生收到玫瑰花，抱著走在路上，她都心想，「很浪費耶，要放哪啊？」反倒是手寫卡片能打動她。

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她印象中最難忘的是學生時期曖昧對象從高雄坐車到台南學校，問她可不可以交往，當時她整天心裡都忐忑不安，因為早就料到對方會這樣做，緊張得不知如何回覆，「被告白原來是會腋下流汗！」

▲演員群玩遊戲和粉絲互動。（圖／三立提供）

坤達則認為用心最重要，結婚後的情人節沒有特別不同，對他而言生活中大小節日都要過，生命才會有層次，也會有不同的回憶和感受。

李佳豫和林思宇一樣屬於實際派，不愛高調不愛花，有次過情人節對方送她999躲玫瑰讓她超傻眼，完全是負擔不知如何處理。

▲左起吳念軒、李佳豫、吳欣芸、坤達、林思宇、于成炘、廖偉博。（圖／三立提供）

這次見面會也是殺青後演員群再聚首，坤達這段日子忙著拍《木曜四超玩》，林思宇則展開運動計畫，原來是在拍攝期間一直被坤達虧，殺青後奮發健身。

吳念軒每天都在打籃球，計畫10月要參加三鐵比賽，李佳豫有習慣每次一部戲殺青都要學一樣課程，這次她學的是「球體關節人形」製作，類似有關節可活動的陶瓷娃娃，大家都笑說，「妳是在學做安娜貝爾嗎！」虧她這項活動很適合在鬼月開課。