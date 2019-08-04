陳太太集合了！　阿信又被公然告白「想看見你」

記者蔡琛儀／台北報導

日本夯團「flumpool凡人譜」，經過了約1年1個月的暫停活動期間，終於在今年復出，沒忘記台粉的他們，也選擇在超犀利趴10和歌迷相會，身為活動召集人的五月天，由阿信當代表，和凡人譜一起詮釋《證明》、《OAOA》，不過阿信一出場，凡人譜主唱山村隆太立刻說：「我們想看見你！」讓阿信笑回：「這是告白嗎？」

▲▼阿信驚喜「亂入」凡人譜的超犀利趴10演出。（圖／記者張一中攝）

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阿信昨天才在演出時被HUSH虧：「可以擁你入懷嗎？來BL一下」今天又再度被隆太「類告白」，讓現場觀眾全都笑翻。

凡人譜2017年因山村隆太「歌唱時機能性發聲障礙」對演出造成影響，2017年12月凡人譜宣布休團，中文程度很好的隆太一開場就演唱《孤獨》，證明沒有忘記中文，阿信也說，隆太和他在通訊軟體上對話都是用中文，「都是自己打，但我知道他不是為了我，是為了大家！」

▲山村隆太說看完五月天的演唱會得到很多勇氣。（圖／記者張一中攝）

隆太說，休團期間他到大阪看了五月天演唱會，心裡覺得深受感動，也得到很多勇氣，隨後隆太更感性說，當時病情越來越嚴重，講到這裡更數度哽咽：「求助的時候才發現有很多人願意幫助我，所以我現在可以站在這邊，有時候要示弱，真的不簡單，但有時候示弱也是一種堅強。」

▲山村隆太講到生病的事忍不住哽咽。（圖／記者張一中攝）