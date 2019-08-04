記者洪文／綜合報導

鋼鐵人、小辣椒CP深受粉絲喜愛，兩人終成眷屬是粉絲一直以來的心願，直到《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）才終於見到兩人成家、生了小孩，只可惜求婚、婚禮、懷孕等情節完全跳過，讓人大呼可惜。編劇克里斯多佛馬庫斯（Christopher Markus）、史蒂芬麥費利（Stephen McFeely）解釋沒有安排這段情節的原因。

▲鋼鐵人、小辣椒CP《復仇者聯盟4》終於成家。（圖／翻攝自網路）



編劇克里斯多佛馬庫斯、史蒂芬麥費利向外媒《Backstory》雜誌表示：「我們不認為有人需要看見求婚、婚禮、懷孕等情節，我們想要看見的是他們組成完整的家庭。」

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《復仇者聯盟4：終局之戰》安排「5年」的時間跳躍，給了充足的空間安排鋼鐵人、小辣椒的家庭生活。編劇之一史蒂芬麥費利表示：「我們希望5年之間影響每一個人，改變不同的生活狀態，鋼鐵人、浩克過得很好，在5年之間往好的方向前進，而雷神索爾、黑寡婦、美國隊長則過得不太好，鷹眼過得更是糟糕。」

▲小勞勃道尼、葛妮絲派特洛因戲成為好友。（圖／翻攝自IG／葛妮絲派特洛）



事實上，大多數的《復仇者聯盟4》演員都以為拍過「鋼鐵人、小辣椒婚禮」場面，沒想到最後其實是「鋼鐵人喪禮」，讓許多演員傻眼。「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦曾在《吉米A咖秀》 （The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）節目透露，「當時我被告知這是一場『婚禮』，我那時就想說：『到底是誰要結婚？』每個人都穿著很正式，我看了一下四周，有兩個人不在這裡，我想他們應該就是新郎、新娘了吧。那一幕就是這樣拍的，就是一場『婚禮』，你看到電影了吧？就是一場『婚禮』。」