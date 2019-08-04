林柏宏《花不棄》壞壞惹人愛　曝私下感情觀：示愛被拒5次是極限！

記者李欣容／台北報導

林柏宏在電視劇《小女花不棄》中飾演東方炻，有些腹黑又帶點俏皮，尤其他對林依晨所飾演的花不棄一路走來情深義重，擄獲一票女粉絲芳心，林柏宏自己也說，如果跟東方炻一起生活肯定有趣，但私下他不像角色那樣，若被拒絕5次以上就會收手了。

▲林柏宏在《小女花不棄》中苦追林依晨 。（圖／中視提供）

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林柏宏第一次拍古裝劇壓力不小，「每天早上都要先坐在床上，把今天所有的台詞都背過一遍才會下床梳洗。」而他的古裝扮相和時裝差很多，也花了一番心力學著如何駕馭服飾和整個氣場。

▲林柏宏的深情擄獲女粉絲芳心。（圖／中視提供）

該劇主要感情線圍繞在林依晨、張彬彬和林柏宏之間，尤其林柏宏有點壞卻又用情至深的性格，引來不少支持者，戲外林柏宏也透露自己的感情觀，他認為感情是一種互動，「喜歡的人自然會想跟對方多互動，想聊聊天或約對方出去。」

▲林柏宏古裝扮相和時裝差異很大。（圖／中視提供）

劇中遭林依晨拒絕不下百次，被問到真實世界示愛被拒幾次是極限？林柏宏說，「如果連續被拒絕5次以上，應該就是對自己沒意思。」但他解釋，倒不是因為被拒絕而放棄，而是不想帶給對方困擾而作罷。《小女花不棄》於8月5日起中視、中天娛樂台聯播。