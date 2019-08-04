邵翔包辦沖繩度假行「小蠻只要人去就好」　女友突告白：我帶了一顆愛你的心

記者張筱涵／綜合報導

藝人小蠻（王承嫣）和邵翔穩定交往6年，今年還一起成立工作室於公於私都在一起，女方日前完成電影《阿虎》拍攝。男方趁著彼此剛好都有時間休息的時候帶女友出去玩，不只貼心而且還特別安排女生最愛的無邊際游泳池！

▲邵翔帶小蠻去沖繩玩特地排了無邊際泳池。（圖／翻攝自小蠻臉書）

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小蠻4日於臉書分享一連3張黑色比基尼辣照，為了電影特別剪短髮變身Man哥，但這不是這篇貼文最大的看點，笑得燦爛的她以文字寫下沖繩之旅的回憶和感動：「旅行被男友安排了無邊際泳池的行程，覺得幸福，期待下次的旅行，跟這次一樣，只需要帶著空白的腦袋以及軀殼跟著走即可。」

▲小蠻穿上性感比基尼笑得燦爛。（圖／翻攝自小蠻臉書）

不過她的感激和隨身攜帶的物品不只如此，小蠻最後放上有些害羞又滿足的表情符號告白：「噢！我隨身攜帶著一顆愛你的心。」事實上，邵翔曾說別人眼中小蠻是個挺幹練又聰明的女人，邵翔卻是她的「死穴」，「她有些地方很精明，有時很ㄎㄧㄤ，有我在她就會ㄎㄧㄤ，因為她的世界就是以我為中心。」

小蠻常為他打點服裝，某次2人要出席活動，她在試衣間為邵翔挑選戰服，經紀人一走進來說時間到了，只見小蠻開心地說：「全部搞定了！」結果她只搞定男友，卻完全忘了要替自己挑衣服，「她把心思全放在我身上，然後忘了自己，因為她的世界裡最重要的就是我。」

▲邵翔和小蠻穩定交往6年，早已認定彼此就是唯一。（圖／翻攝自邵翔IG）3893851