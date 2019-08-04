Angelababy素顏現身機場糗了！　被拍「NG打扮」…粉絲：團隊都沒睡醒

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）最近頻頻被爆婚變，舉手投足成為討論焦點，她4日一掃謠言困擾現身上海機場，時尚穿搭向來受矚目的她，當天似乎不小心出包了，超糗NG打扮讓不少粉絲開玩笑說：「整個團隊都沒睡醒。」

▲Angelababy現身上海機場。（圖／CFP）



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照片中，可以看到Angelababy戴上白色棒球帽和黑色口罩，遮住大半張臉蛋，抬頭看到有鏡頭在拍，她也大方比YA，仔細一看不難發現她似乎是頂著素顏，有別於平常的濃妝，毫無脂粉的她看起來逆齡了不少。

▲Angelababy露蠻腰小秀性感。（圖／CFP）



有趣的是，Angelababy身穿連帽短版上衣，露出纖細腰身，正面乍看小露性感，但有網友剛好拍到她的背後，似乎不小心忘記剪掉價錢吊牌了，下半身搭配黑長褲和短靴，難得展現帥氣的一面，卻又恰巧被拍到鞋帶沒繫好。

▲網友看到Angelababy沒剪吊牌、鞋帶掉了的反應。（圖／翻攝自微博／就這樣goodluck）



此外，Angelababy的馬甲線也是這次機場照的一大亮點，之所以能維持好身材、好膚質的關鍵全因為2個字「自律」，抽空用新鮮小黃瓜敷臉，並養成規律的生活習慣，她吃完飯會至少站半小時，盡量保持在睡前5小時前吃飯，才不會不好消化。

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