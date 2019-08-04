曾少宗偷爬「司馬庫斯」不揪　連俞涵賭氣回嗆：怎麼沒約我！

記者李欣容／台北報導

連俞涵日前和年僅24歲的旅遊作家謎卡在登山節目《一起登山吧》拜訪司馬庫斯和鎮西堡，出發前她興奮跟好友曾少宗炫耀，沒想到曾少宗早已爬過，讓連俞涵氣回，「怎麼可以不約我偷偷跑去！」

▲連俞涵、謎卡（右）。（圖／凱特文化提供）

謎卡在最新一集節目中邀請連俞涵和她一起拜訪上帝的部落「司馬庫斯」和「鎮西堡」，這兩個地方有著台灣最大神木群，讓爬山成痴的連俞涵直喊，「太晚找我了！」

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出發不忘跟山友曾少宗炫耀，沒想到曾少宗早已去過，讓連俞涵賭氣回嗆，「可別忘了第一次爬山是我和你一起的，怎麼可以不約我偷偷跑去！」曾少宗一聽急忙安撫，「好啦，下次妳想爬什麼山，奉陪到底！」

▲謎卡和連俞涵比賽爬竹子。（圖／凱特文化提供）

連俞涵一抱到千年神木，內心感動，「有種好像跟神木爺爺連在一起感覺，他知道妳喜歡他，他也喜歡妳這樣抱著他。」謎卡笑說，「難怪妳都不需要愛情，原來山中一草一木，都是妳的情人！」

兩天一夜拜訪神木行程，謎卡最敬佩連俞涵的地方竟然是「小腿肌」，本以為她外表柔弱不禁走，沒想到在山上健步如飛，像小精靈一樣。

▲連俞涵被謎卡虧，有了森林不需要情人。（圖／凱特文化提供）

近來農曆七月鬼門開，連俞涵沒有特別禁忌，只是平時上山前都會在心裡默念「不好意思打擾了」。至於七夕怎麼過？連俞涵說，「哎呦，每年都會被問這個問題，要是有空，我就會去爬山！」